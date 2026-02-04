Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Iran muốn đàm phán 'công bằng và bình đẳng' với Mỹ

Tổng thống Iran Pezeshkian đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 3/2 cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ. Đây là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên từ Tehran cho thấy họ muốn tiến hành đàm phán với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

aptongthongiran.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP.

Thông báo được đưa ra sau khi một máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran khi nó tiếp cận một tàu sân bay của Mỹ vào sáng 3/2. Hải quân Mỹ cho biết thêm, các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cố tìm cách chặn một tàu mang cờ Mỹ ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran chưa lên tiếng về hai vụ việc này.

Dù vậy, các sự việc gây căng thẳng này không hoàn toàn làm tan biến hy vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với quan chức Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

"Tổng thống Donald Trump luôn muốn ưu tiên ngoại giao trước, nhưng rõ ràng là cần có sự hợp tác từ cả hai phía. Bạn cần một đối tác sẵn lòng để đạt được mục tiêu ngoại giao và đó là điều mà Đặc phái viên Witkoff đang muốn tìm hiểu và thảo luận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng để các cuộc đàm phán (giữa Mỹ và Iran) diễn ra vào cuối tuần này. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cho biết địa điểm đàm phán vẫn chưa chắc chắn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này.

Theo một quan chức giấu tên, các Bộ trưởng Ngoại giao của Oman, Pakistan, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã được mời tham dự các cuộc đàm phán nếu chúng diễn ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
