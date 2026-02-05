Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Iran trang bị tên lửa Abu Mahdi, đe dọa mạnh mẽ nhóm tàu sân bay Mỹ

Tên lửa Abu Mahdi với tầm bắn trên 1.000 km thay đổi chiến lược của Iran, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Hải quân Mỹ tại Biển Ả Rập.

Nguyễn Cúc

Việc Iran đưa vào trang bị tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Abu Mahdi đang buộc Hải quân Mỹ phải đánh giá lại mức độ rủi ro khi hoạt động tại Biển Ả Rập và các vùng biển lân cận. Với tầm bắn được công bố vượt quá 1.000 km, Abu Mahdi đã phá vỡ giả định lâu nay rằng các tàu mặt nước Mỹ có thể duy trì an toàn bằng cách đứng ngoài Vịnh Ba Tư và hoạt động ở khoảng cách xa bờ biển Iran.

Theo các nguồn phân tích quốc phòng khu vực, Abu Mahdi không đơn thuần là một vũ khí phòng thủ bờ biển, mà phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của Iran sang năng lực tấn công hàng hải tầm xa. Là tên lửa hành trình cận âm sử dụng động cơ turbojet, Abu Mahdi ưu tiên tầm hoạt động và khả năng bay bền thay vì tốc độ cao, cho phép đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động sâu trong Biển Ả Rập.

z7503867000490-971cb00da43dd18f689cc281d208f2ff.jpg
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sampson (DDG-102) của Hải quân Mỹ - thuộc lớp Arleigh Burke - đang hành trình trên Biển Ả Rập, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực chịu trách nhiệm của Hạm đội 5.

Về mặt kỹ thuật, tên lửa này được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ hải quân hiện đại. Abu Mahdi sử dụng quỹ đạo bay cao-thấp: bay ở độ cao lớn trong pha hành trình nhằm tiết kiệm nhiên liệu, sau đó hạ xuống độ cao rất thấp, lướt sát mặt biển trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Đặc điểm này khiến radar hải quân chỉ có thể phát hiện tên lửa ở cự ly ngắn do giới hạn đường chân trời và nhiễu sóng mặt biển, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của các tàu chiến Mỹ.

Hệ thống dẫn đường của Abu Mahdi cũng được đánh giá là yếu tố then chốt nâng cao giá trị tác chiến. Tên lửa được cho là kết hợp đầu dò radar chủ động với kênh điện-quang hoặc hồng ngoại, cùng khả năng xử lý tín hiệu trên khoang. Cấu hình này giúp tăng khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử, gây nhiễu và mồi bẫy - những năng lực vốn là thế mạnh của Hải quân Mỹ. Trong môi trường hàng hải đông đúc của Biển Ả Rập, khả năng phân biệt mục tiêu quân sự giữa các tàu dân sự càng làm tăng mức độ đe dọa thực tế.

Dù Iran không công bố chi tiết về đầu đạn, các chuyên gia cho rằng Abu Mahdi được tối ưu để gây thiệt hại nặng cho các tàu mặt nước cỡ lớn. Một đòn đánh không cần đánh chìm tàu, nhưng chỉ cần làm tê liệt hệ thống động lực, cảm biến hoặc boong bay cũng đủ để loại một tàu chiến có giá trị cao khỏi vòng chiến trong thời gian dài. Về mặt chiến lược, tác động tâm lý và chính trị của thiệt hại này có thể lớn hơn nhiều so với hiệu quả thuần túy về mặt quân sự.

how-irans-abu-mahdi-anti-ship-missile-could-pose-new-threat-to-us-naval-forces-in-arabian-sea-1920-001-4c28bf8c.jpg
Tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Abu Mahdi của Iran là một loại vũ khí bay bám mặt biển, có tầm bắn vượt quá 1.000 km. Ảnh: Fars News.

Đáng chú ý, mối đe dọa từ Abu Mahdi không chỉ nhắm vào các tàu khu trục hay tuần dương hạm được bảo vệ tốt, mà còn mở rộng sang các tàu hậu cần, tiếp dầu và vận tải - những mắt xích thiết yếu trong hoạt động duy trì hiện diện của Hải quân Mỹ. Các tàu này thường có năng lực phòng thủ hạn chế, khiến toàn bộ cấu trúc lực lượng trở nên dễ tổn thương hơn.

Khả năng triển khai từ các bệ phóng cơ động trên đất liền giúp Abu Mahdi tăng độ sống còn và khó bị vô hiệu hóa sớm. Khi kết hợp với máy bay tuần thám biển, UAV trinh sát và mạng lưới chỉ thị mục tiêu vượt đường chân trời, Iran có thể tạo áp lực từ nhiều hướng và ở khoảng cách xa, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ hải quân Mỹ.

Trong tổng thể chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực của Iran, Abu Mahdi đóng vai trò là lớp đe dọa từ xa, buộc đối phương phải cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn triển khai ban đầu. Điều này cho thấy khoảng cách địa lý không còn là “lá chắn an toàn” tuyệt đối đối với Hải quân Mỹ tại Biển Ả Rập như trước đây.

Army Recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/how-irans-abu-mahdi-anti-ship-missile-could-pose-new-threat-to-u-s-naval-forces-in-arabian-sea#google_vignette
#Abu Mahdi #tên lửa chống hạm Iran #Hải quân Mỹ #Biển Ả Rập #A2/AD Iran #tên lửa hành trình tầm xa

Bài liên quan

Quân sự

Iran tổ chức cuộc diễn tập phòng không lớn trên bầu trời đô thị

IRGC tiến hành diễn tập phòng không quy mô lớn tại các thành phố Iran, gây chú ý quốc tế trong bối cảnh căng thẳng khu vực và nội bộ.

Theo truyền thông khu vực và các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã tiến hành các cuộc diễn tập phòng không và liên quan tới tên lửa vào tối 5/1 trên nhiều thành phố lớn, bao gồm Tehran, Shiraz và một số khu vực ở tây bắc Iran. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đồng thời Iran đang đối mặt với áp lực cả từ bên ngoài lẫn trong nước.

Các đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên Telegram và mạng xã hội X cho thấy hỏa lực phòng không dày đặc bắn lên bầu trời đêm, tạo ra những quầng sáng lớn trên không phận các khu dân cư. Người dân tại Tehran và Shiraz báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp, được các hãng tin tiếng Ba Tư như Namehnews và Eghtesadonline nhận định là phù hợp với hoạt động của các hệ thống phòng không tầm ngắn, thay vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Xem chi tiết

Quân sự

Iran tuyên bố đang trong cuộc chiến "toàn diện" với Mỹ, Israel và châu Âu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước ông đang tham gia vào một "cuộc chiến toàn diện" với Israel và đồng minh.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Washington và các đồng minh đang tìm cách gây bất ổn cho Tehran.

Trang Khamenei.ir đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Tổng thống Masoud Pezeshkian về các vấn đề hiện tại của đất nước, kế hoạch của chính phủ nhằm giải quyết sự mất cân bằng và các biện pháp chiến lược quan trọng mà chính phủ đã thực hiện trong năm qua.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ bắn rơi UAV Iran gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Một UAV của Iran bị tiêm kích Mỹ bắn hạ khi tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày cho biết một tiêm kích Hải quân Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran khi phương tiện này tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Ả Rập. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự giữa Washington và Tehran tại khu vực Trung Đông.

Theo CENTCOM, chiếc UAV Iran đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Mỹ với “ý đồ không rõ ràng”, đồng thời tiếp tục bay về phía mục tiêu bất chấp các biện pháp hạ nhiệt do lực lượng Mỹ triển khai trên vùng biển quốc tế. Trước nguy cơ đe dọa an toàn cho cụm tác chiến tàu sân bay, tiêm kích F-35C xuất phát từ USS Abraham Lincoln đã khai hỏa và bắn hạ UAV.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới