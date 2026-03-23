Israel tấn công Tehran với quy mô 'chưa từng có'

Rạng sáng ngày 23/3, các vụ nổ dữ dội và không kích gây thiệt hại lớn tại Tehran, làm mất điện nhiều thương vong.

Rạng sáng ngày 23/3, phóng viên các hãng thông tấn lớn có mặt tại Tehran đưa tin rằng quy mô và cường độ các vụ nổ ở thủ đô Iran là "chưa từng có", đặc biệt là ở phía đông thủ đô của Iran.

Hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt, điều này thường có nghĩa là họ đang đáp trả các máy bay không người lái của Mỹ và Israel đang bay lượn trên khu vực đó của thành phố.

Một đội cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ đang làm việc tại một tòa nhà ở Tehran bị hư hại.

Hãng AP đưa tin một loạt vụ nổ mạnh xảy ra ở khu vực trung tâm, phía nam và phía đông Tehran.

Theo thông báo, một "tiếng nổ kinh hoàng" cũng được nghe thấy tại giao lộ đường Hafez và Jomhouri, một khu vực đông dân cư với sự pha trộn giữa các văn phòng chính phủ, khu thương mại và các tòa nhà dân cư.

Cư dân thành phố Khorramabad, phía tây Tehran, đang tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích vào khu vực này. Các video cho thấy người dân sử dụng đuốc khi cuộc đột kích dường như đã gây ra tình trạng mất điện trong khu vực.

Quân đội Israel đưa ra tuyên bố, thông báo về một "làn sóng tấn công quy mô lớn nhằm vào" cơ sở hạ tầng của chính phủ Iran tại Tehran. Thông tin này được đưa ra ngay sau khi có báo cáo về các vụ nổ mạnh trên khắp thủ đô Tehran của Iran.

Trong khi đó, Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM cho biết Mỹ và Israel cũng đang nhắm mục tiêu vào các địa điểm sản xuất tên lửa và máy bay không người lái.

“Chúng tôi cũng đang nhắm vào lĩnh vực sản xuất. Vì vậy, vấn đề không chỉ là mối đe dọa hiện tại. Chúng tôi đang loại bỏ mối đe dọa trong tương lai, cả về máy bay không người lái, tên lửa, cũng như hải quân.”

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) cho biết lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường một khu dân cư bị phá hủy trong một cuộc không kích ở Urmia, phía tây bắc Iran, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Có ít nhất 1 trẻ em thiệt mạng, trong khi con số thương vong vẫn đang được thống kê.