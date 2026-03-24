Iran hết tên lửa, hay đã phá hủy hết mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông?

Cường độ các cuộc không kích của Iran quả thực đang giảm, nhưng theo Đại tá quân đội Mỹ MacGregor, thực tế chưa hẳn là Iran hết tên lửa, mà có lý do khác.

Tiến Minh
Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran càng trở nên khó kiểm soát, khó khăn của Mỹ và Israel ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, tờ Bloomberg của Mỹ, dẫn các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, sự sụt giảm mạnh mẽ trong hoạt động của đối phương, khi số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm 90%, và số vụ phóng UAV tấn công giảm 83%, so với những ngày đầu của cuộc xung đột.
Theo Bloomberg, điều đó xảy ra là do quân đội Mỹ “đã rút ra những bài học đúng đắn”, từ cuộc chiến trước đó với Iran vào mùa hè năm ngoái. Các chỉ huy của Quân đội Mỹ và Israel đã phát hiện ra điểm yếu nhất của Iran, chính là các bệ phóng tên lửa.
Do đó, trong việc lập kế hoạch các hoạt động tác chiến đường không của liên quân Mỹ, Israel, trọng tâm không phải là đánh chặn các cuộc không kích của Iran trên không, mà là phá hủy các bệ phóng, hầm phóng tên lửa và sở chỉ huy trên mặt đất.
Điều đáng ngạc nhiên là điều này vừa đúng, lại vừa không đúng cùng một lúc. Đúng là thoạt nhìn, số liệu thống kê về cuộc chiến này dường như xác nhận những phát hiện mà tờ Bloomberg đã nêu.
Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột (28/2), quân đội Iran đã phóng 309 tên lửa và vào ngày thứ hai là 584 tên lửa; thì vào các ngày 9, 10 và 11/3, số lượng tên lửa và UAV được Tehran phóng trung bình mỗi ngày chỉ còn 30 quả. Nhưng điều này có nghĩa là gì?
Như ý kiến ​​của Đại tá Douglas MacGregor, một sĩ quan cao cấp Quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, từng là người lập kế hoạch tác chiến cho một số chiến dịch lớn của Quân đội Mỹ. Mới đây, ông đã phát biểu: "Họ nói với tôi, người Iran đơn giản là đang cạn kiệt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Bởi vì trong vài ngày qua, họ không bắn nhiều tên lửa như hồi đầu cuộc chiến này".
Tuy nhiên Douglas trả lời, "Các anh không nghĩ là người Iran sắp hết mục tiêu rồi sao? Họ đã phá hủy tất cả các căn cứ của chúng ta ở Trung Đông. Họ đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, radar, các khẩu đội Patriot và THAAD của chúng ta".
Trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt, câu hỏi Iran còn dự trữ chiến lược bao nhiêu tên lửa và UAV tấn công? Chắc chắn gây đau đầu cho tình báo Mỹ và Israel. Và chắc chắn, thông tin này được coi là tuyệt mật đối với Tehran. Tuy nhiên, một lượng thông tin liên tục được cập nhật, có thể giúp làm sáng tỏ tình hình.
Theo tờ The Guardian của Anh ngày 11/3, cho biết trong những ngày gần đây, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff đã hai lần liên lạc với Iran thông qua các kênh kín, để yêu cầu một lệnh ngừng bắn song phương khẩn cấp. Tuy nhiên, Tehran từ chối thảo luận vấn đề này với Washington.
Như vậy về mặt lý thuyết, có bên nào “gần như đã thắng cuộc chiến”, lại cầu xin một kẻ thù được cho là “sắp bị đánh bại hoàn toàn”, ngừng bắn phá các vị trí của họ trong khu vực bằng tên lửa? Đại tá Douglas MacGregor đặt câu hỏi ngược lại.
Gần với sự thật hơn cả có lẽ là một bài báo trên trang web Military Watch của Mỹ, với tiêu đề thẳng thắn: “Mỹ kiên quyết yêu cầu ngừng bắn, vì các cuộc tấn công tên lửa của Iran gây ra thiệt hại lớn: việc thiếu hệ thống phòng không, khiến các mục tiêu không được bảo vệ”.
Military Watch trích dẫn ý kiến ​​chuyên gia Mark Kansian, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington, người cho rằng bản chất của cuộc chiến hiện nay ở Trung Đông là "một cuộc chạy đua: ai sẽ hết đạn trước? Chúng ta (Mỹ và Israel) hay Iran?".
Bản thân Kansian tin rằng hiện nay, kho tên lửa tấn công của Iran lớn hơn nhiều lần so với kho tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Mỹ và các đồng minh. Military Watch cũng cho biết, trên thực tế, Mỹ bắt đầu cuộc chiến này với kho vũ khí tên lửa phòng không đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Do đó, đến đầu năm 2025, Lầu Năm Góc chỉ còn khoảng 600 tên lửa đánh chặn THAAD tương đối hiệu quả nhưng cực kỳ đắt đỏ (12,6 triệu USD/quả). Trong số này, hơn 150 quả đã sử dụng chỉ trong vòng chưa đầy 12 ngày giao tranh với Iran, vào tháng 6/2025.
Về hệ thống Patriot, Lầu Năm Góc thừa nhận hồi tháng 7 năm ngoái rằng, do sự lãng phí “gần như không kiểm soát được” ở Ukraine và cuộc chiến 12 ngày trước đó với Iran, kho dự trữ đạn tên lửa Patriot và khí tài liên quan đã giảm xuống mức nguy cấp, chỉ còn 25% so với mức tối thiểu cần thiết.
Giờ đây, dường như kho vũ khí bị suy giảm nghiêm trọng này lại càng cạn kiệt hơn nữa trong cuộc khủng hoảng cấp bách hiện nay. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Iran tấn công Mỹ khắp khu vực Trung Đông, gần giống như một trường bắn, và tên lửa Iran có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu.
Vậy tại sao quân đội Iran lại "không lãng phí" nguồn đạn dược của mình trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy? Xét cho cùng, không ai biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Vì vậy, dường như Tehran đã "kích hoạt" chế độ tiết kiệm tên lửa, để tiến hành một cuộc chiến trường kỳ với Mỹ và Israel.
Bài liên quan

