Chi tỷ USD bảo dưỡng bất thành, Mỹ loại bỏ tàu ngầm tấn công hạt nhân

Hải quân Mỹ biết quyết định đưa tàu ngầm USS Boise vào diện "bảo quản phù hợp" một cụm từ mô tả việc khắc phục vận hành trở lại là bất khả thi.

Tuệ Minh
Hải quân Mỹ hôm nay đã công bố kế hoạch cho ngừng hoạt động tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles mang tên USS Boise, con tàu đã không hoạt động trên biển hơn một thập kỷ qua và liên tục gặp phải nhiều trì hoãn trong công tác bảo dưỡng.
Quyết định đưa Boise vào diện “niêm cất” nằm trong một sáng kiến rộng lớn hơn, dựa trên dữ liệu, nhằm nâng cao cơ cấu đội tàu của Hải quân và đảm bảo rằng nguồn ngân sách được “đầu tư vào các năng lực trực tiếp góp phần duy trì lợi thế tác chiến quyết định,” Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.
Động thái chiến lược này cho phép Mỹ phân bổ lại lực lượng lao động có tay nghề cao của nước cho những ưu tiên hàng đầu: bàn giao các tàu ngầm lớp Virginia và Columbia mới, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đội tàu hiện tại.
Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể Boise, được đưa vào hoạt động từ năm 1992 và bị mất chứng nhận lặn vào năm 2017, sẽ bắt đầu quy trình ngừng hoạt động. Theo truyền thống, mỗi khi một chiếc tàu ngầm ngừng hoạt động sẽ có một nghi thức hạ cờ kèm theo tiếng kèn đồng bài "Taps" (bài nhạc tiễn quân nhân).
Các thủy thủ đang thực hiện ca trực tiếp cuối cùng sẽ được lệnh rời khỏi vị trí. Sau đó, sẽ là báo cáo cuối cùng, sĩ quan trực báo cáo với Thuyền trưởng: "Thưa Ngài, ca trực cuối cùng đã hoàn thành, tàu đã được bảo mật". Toàn bộ thủy thủ đoàn đi thẳng theo cầu tàu một lần như trái tàu theo hàng ngũ, để lại con tàu trống không.
Trung tá Scotty Murphy đã tiếp quản vị trí chỉ huy tàu Boise thay cho Trung tá Raymond J. Ahaus vào ngày 18 tháng 11 năm 2025 tại Bảo tàng Hàng hải ở Newport News, Virginia. Sau việc đưa vào niêm cất, ông sẽ là người chỉ huy cuối cùng của con tàu 30 năm tuổi.
Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, từng là chỉ huy cao nhất lực lượng tàu ngầm phát biểu trong thông cáo, đồng thời gọi kế hoạch ngừng hoạt động này là “một quyết định khó khăn. Chúng ta có trách nhiệm với các thủy thủ và đất nước trong việc đưa ra những quyết định khó khăn này để xây dựng một lực lượng Hải quân mạnh mẽ và sẵn sàng hơn,” ông Caudle nhấn mạnh.
Thông thường, các xưởng đóng tàu công của nhà nước sẽ thực hiện bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân, tuy nhiên, do tồn đọng công việc, Boise đã không thể tiến hành đại tu kỹ thuật kéo dài tại Xưởng đóng tàu Hải quân Norfolk trong năm tài chính 2016 như kế hoạch ban đầu.
Cuối cùng, Hải quân đã trao cho Newport News Shipbuilding của HII hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD vào năm 2024 để hoàn thành việc đại tu kỹ thuật cho tàu ngầm này. Theo hợp đồng, công tác bảo dưỡng dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2029.
“Chúng tôi dự kiến sẽ không có tác động nào đến lực lượng lao động và sẽ chuyển các công nhân đóng tàu hiện đang làm việc trên USS Boise sang các dự án khác đang triển khai tại Newport News Shipbuilding,” ông Corillo cho biết trong tuyên bố gửi Breaking Defense.
Hải quân Mỹ đề xuất ngân sách 65,8 tỷ USD cho đóng tàu trong dự toán ngân sách năm tài chính 2027 — tăng mạnh so với mức 27,2 tỷ USD được phê duyệt cho năm tài chính 2026. Yêu cầu ngân sách của Hải quân bao gồm 11,4 tỷ USD cho hai tàu ngầm lớp Virginia mới và 10,5 tỷ USD cho một tàu ngầm lớp Columbia.
USS Boise là tàu ngầm thuộc lớp Los Angeles, được đưa vào biên chế vào ngày 7 tháng 11 năm 1992. Nó từng tham chiến tại Afghanistan năm 2002 và Iraq vào năm 2003. Ở chiến dịch Tự do Iraq nó đã phóng hết tất cả các tên lửa Tomahawk nó mang theo. Đến năm 2017, nó mất chứng chỉ lặn, con tàu đã kết thúc sứ mệnh sau 35 năm phục vụ với 10 năm ở trong tình trạng hư hại.
Lần trở về cuối cùng của USS Boise sau 60 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển cách đây 11 năm.
#Quyết định ngừng hoạt động tàu ngầm Mỹ #Bảo dưỡng và nâng cấp hạm đội hạt nhân #Chiến lược lực lượng tàu ngầm Mỹ #Tái phân bổ nguồn lực quân sự #Lịch sử và hoạt động của USS Boise #Ngân sách quốc phòng và đóng tàu Mỹ

