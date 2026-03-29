3 tính năng iPhone cần bật ngay khi du lịch

Find My, Stolen Device Protection và iCloud Backup là ba tính năng bảo mật trên iPhone giúp bạn yên tâm tận hưởng chuyến đi mà không lo rủi ro mất dữ liệu.

iPhone ngày càng trở thành vật bất ly thân trong các chuyến du lịch, lưu trữ vé máy bay, hình ảnh và nhiều thông tin cá nhân quan trọng.
Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm rủi ro nếu thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, đặc biệt khi bạn di chuyển liên tục.
Tính năng Find My cho phép định vị iPhone theo thời gian thực, phát âm thanh để tìm máy và khóa thiết bị từ xa khi cần.
Find My còn hoạt động ngay cả khi máy offline nhờ mạng lưới thiết bị Apple, đồng thời kích hoạt Lost Mode để bảo vệ dữ liệu.
Stolen Device Protection giúp ngăn kẻ gian lợi dụng mật mã, buộc xác thực bằng Face ID và áp dụng cơ chế trì hoãn 1 giờ cho thay đổi nhạy cảm.
Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để khóa máy từ xa, bảo vệ tài khoản và giảm nguy cơ bị chiếm quyền khi đi du lịch.
iCloud Backup là “bảo hiểm” cho dữ liệu, tự động sao lưu ảnh, video, danh bạ và tin nhắn, giúp khôi phục dễ dàng khi đổi máy.
Chỉ vài phút thiết lập ba tính năng này trước chuyến đi, bạn đã có hệ thống bảo mật nhiều lớp, yên tâm tận hưởng hành trình trọn vẹn.
CEO Apple cảnh báo sai lầm khi dùng iPhone

Tim Cook nhấn mạnh iPhone không nên chiếm trọn thời gian người dùng, cảnh báo thói quen doomscrolling gây hại đến chất lượng cuộc sống.

Trong chương trình Good Morning America, CEO Apple Tim Cook chia sẻ quan điểm về cách con người sử dụng iPhone. Ông cho rằng thiết bị chỉ nên là công cụ hỗ trợ cuộc sống
Tim Cook nhấn mạnh Apple không muốn người dùng dành quá nhiều thời gian cho điện thoại. iPhone không được tạo ra để trở thành trung tâm của mọi hoạt động.
Củ sạc Apple 20W giá rẻ bất ngờ bán chạy kỷ lục

Không phải iPhone hay MacBook, củ sạc 20W giá hơn 300.000 đồng của Apple lại là phụ kiện bán chạy nhất nhờ sự tiện lợi và tâm lý “an tâm” của người dùng.

Apple đang sở hữu một “hiện tượng lạ” khi phụ kiện bán chạy nhất lại là củ sạc 20W giá rẻ.
Sản phẩm này nổi lên mạnh mẽ từ khi iPhone 12 bị loại bỏ củ sạc trong hộp bán ra.
Apple cảnh báo, iPhone dễ bị hack chỉ với một cú chạm

Hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu cá nhân, Apple khẩn cấp kêu gọi người dùng cập nhật iOS để bảo vệ thiết bị.

Apple vừa phát đi cảnh báo khẩn về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hàng trăm triệu iPhone trên toàn cầu.
Theo NBC News, phần mềm gián điệp mới có thể khai thác nhiều lỗ hổng trong iOS để xâm nhập thiết bị.
Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.

