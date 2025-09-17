Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Trung Quốc chế tạo siêu xe điện nhanh nhất thế giới

Kho tri thức

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã thiết kế và thử nghiệm siêu xe điện nhanh nhất thế giới: YANGWANG U9 Track Edition đạt tốc độ tối đa 472,41 km/giờ.

info-sieuxedien-01.jpg
