[INFOGRAPHIC] Trung Quốc chế tạo siêu xe điện nhanh nhất thế giới

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã thiết kế và thử nghiệm siêu xe điện nhanh nhất thế giới: YANGWANG U9 Track Edition đạt tốc độ tối đa 472,41 km/giờ.
Phong cách "nửa kín nửa hở", vừa có nét ngây thơ lại vừa quyến rũ của Yuju trong bộ ảnh mới khiến người hâm mộ "đổ đứ đừ".
Truyền thuyết về Bành Tổ khiến hậu thế kinh ngạc: thọ gần 800 tuổi, cưới 49 vợ, sinh 50 con trai, sự thật phía sau là gì?
Các nhà khảo cổ học ở Hungary đã tìm thấy một thanh kiếm có từ thời Avar nhờ sử dụng công hiện đại và kỹ thuật khảo cổ học vệ tinh tiên tiến.
Việc phát hiện ra nhiều tượng nữ thần đầu sư tử Sekhmet làm sáng tỏ thêm về diện mạo của đền thờ tang lễ của Pharaoh Amenhotep III.
Một số người dân ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã ghi lại cảnh một thứ trông như quả cầu ánh sáng lao thẳng vào vật thể bí ẩn và gây ra tiếng nổ lớn.
Thác Iguazu, nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, là một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Trong lúc đi dạo cùng bố mẹ, Ryan Linehan (Anh) tình cờ nhìn thấy sinh vật bí ẩn ở sông Thames. Sinh vật này trồi lên mặt nước rồi lặn xuống gây nhiều tò mò.
Trong thần thoại Aztec, Cipactli là quái vật cá sấu khổng lồ, gắn liền với sự hình thành thế giới và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đặc biệt.
Tương truyền, Cao Dương công chúa của nhà Đường đem lòng yêu hòa thượng Biện Cơ dù đã kết hôn. Sự việc này khiến cả hai có cái kết bi kịch.
Chiếc mũ sắt La Mã quý hiếm từ cuộc đụng độ hải quân năm 241 Trước Công Nguyên bất ngờ được tìm thấy gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Vụ mất tích bí ẩn của đội quân 50.000 người dưới triều Cambyses II vào thế kỷ 6 TCN luôn là đề tài gây tranh cãi trong lịch sử và khảo cổ.
Nằm ở miền nam Iraq, thành Uruk là một trong những trung tâm đô thị cổ xưa nhất thế giới, gắn liền với sự hình thành văn minh Lưỡng Hà.
Ngôi mộ La Mã hoành tráng đầu tiên được phát hiện ở Albania hé lộ nơi chôn cất của giới thượng lưu.
Các nhà khảo cổ Na Uy tìm thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ trong giếng cổ, được cho là đồ chơi trẻ em có niên đại cả nghìn năm gây chấn động giới nghiên cứu.
Quách Gia được coi là “quân sư thần đoán” của Tào Tháo, với những mưu lược giúp xoay chuyển thời cuộc, khiến hậu thế không ngừng thán phục.
Loài cây cảnh khổng lồ với dáng quạt độc đáo, mang vẻ đẹp nhiệt đới, vừa giúp trang trí sân vườn ấn tượng vừa thu hút tài lộc và năng lượng tích cực.
Trong các cuộc khai quật khảo cổ học tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới chuyên gia đã có những phát hiện quan trọng giúp giải mã cuộc sống của người dân thời Đồ đồng.
Liệu có thật một con người có thể sống xuyên qua ba triều đại, thọ 443 tuổi, hay chỉ là huyền thoại lịch sử được thêu dệt qua nhiều thế kỷ?
Hơn 50 phim hoạt hình đặc sắc, trong đó nổi bật mảng đề tài lịch sử, cách mạng đã thu hút đông đảo khán giả tại Triển lãm Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Thành cổ Susa ở Iran là một trong những trung tâm văn minh lâu đời nhất thế giới, gắn liền với lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật của Lưỡng Hà cổ đại.
Căn phòng hổ phách huyền thoại của Nga đã biến mất trong Thế chiến 2. Một giả thuyết cho rằng, căn phòng này có thể nằm dưới Biển Baltic.