[INFOGRAPHIC] Thứ tự sử dụng các sản phẩm dưỡng da

TC Group ghi nhận doanh số Hyundai tháng 10/2025 đạt 5.260 xe, tăng 22,4% so với tháng 9, với Creta, Tucson và Accent tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng bán chạy.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử xử lý quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm trên nền tảng TikTok.
Việc chú ý kiểm soát đường huyết không chỉ giúp phụ nữ U40 phòng ngừa tiểu đường mà còn duy trì sức khỏe tổng thể và năng lượng mỗi ngày.
Thực phẩm giảm cân trôi nổi đang được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, nhưng đằng sau đó là hàng loạt nguy cơ gây tổn thương gan nghiêm trọng.
WHO cảnh báo Việt Nam là một trong các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập virus bại liệt, đe dọa thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được từ năm 2000.
Sâu róm xuất hiện dày đặc tại TP HCM, lông gai độc tố gây ngứa, viêm da, đặc biệt trẻ em dễ bị tổn thương. Cần xử lý đúng để tránh biến chứng.
Cụ bà bị tắc hoàn toàn động mạch cánh tay trái do huyết khối, gây thiếu máu chi cấp tính, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada rà soát, gỡ bỏ sản phẩm “Viên uống giảm cân 15 kg” kinh doanh không đúng quy định
Ánh nắng buổi sáng góp phần tăng sức đề kháng, hỗ trợ giấc ngủ, giảm căng thẳng và giúp bạn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.
Ngoài vị ngon, cải bẹ xanh còn hỗ trợ sức khỏe xương, da và hệ miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể giải độc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Duy trì thói quen uống nước đúng cách không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng hiệu quả trao đổi chất và giữ tinh thần tỉnh táo.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV gây ra là căn bệnh có thể phòng ngừa được.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa gắp thành công kim chọc tủy kẹt trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi.
Nam thanh niên người Campuchia mắc hoại tử Fournier, nguy cơ tử vong cao, đã thoát hiểm sau phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam.
Uống nhầm dầu thắp đèn có thể gây suy hô hấp nặng và tổn thương thần kinh. Gia đình cần bảo quản cẩn thận và không tự ý gây nôn cho trẻ.
Bốn nhóm thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của trẻ là tinh bột, chất đạm (protein), chất béo và nhóm vitamin khoáng chất (rau củ, trái cây).
Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc tấn công thực phẩm, dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc… gây nguy hại cho sức khỏe.
Tinh dầu mang lại hương thơm dễ chịu và thư giãn tinh thần, nhưng xông sai cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.
Thuốc giảm đau giúp kiểm soát cơn đau nhanh chóng, nhưng nếu dùng sai cách, gan và thận có thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Mỹ đang thử nghiệm một phương pháp mới - liệu pháp mang tên CAR- để điều trị các bệnh tự miễn.