[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Hoài Linh trước "Làm giàu với ma 2"

Trước thông tin tăng giá Toyota Camry, Fortuner từ 8-12 triệu đồng, hãng phản hồi không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh giá lần này.
Loạt ảnh mới nhất của Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.
Diễn viên Lê Phương quyến rũ, mê hoặc người đối diện khi lựa chọn trang phục cắt khoét ở vòng một.
Sau Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long được công bố đảm nhận vai diễn quan trọng trong dự án phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh.
Hoa hậu Ngọc Hân tươi tắn, rạng rỡ trong tà áo dài trắng, khoe bụng bầu vượt mặt.
Diệp Bảo Ngọc cùng các diễn viên Làm giàu với ma 2 xuất hiện trong buổi giới thiệu phim ở Hà Nội.
Trong buổi sơ duyệt A80, nữ diễn viên Vũ Việt Hoa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc rạng ngời và thần thái dịu dàng.
Hồng Diễm diện áo dài khoe nhan sắc xinh đẹp. Tiểu Vy, Lương Thùy Linh vinh dự khi được tham dự Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Miss Audition 2006 Ngọc Anh là hot girl Hà Thành đời đầu, vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam.
Các vụ việc của Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu ăn.
Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé. Hiện tại, anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.
Ca sĩ Psy đang bị điều tra. Trước đó, anh nổi tiếng nhờ MV Gangnam Style có 5,6 tỷ lượt xem trên Youtube.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 Veena Praveenar Singh sở hữu vẻ đẹp lai, từng miệt mài thi nhan sắc.
Chỉ nhờ vào âm nhạc, Taylor Swift có gia tài 1,6 tỷ USD ở tuổi 36. Hiện tại, "phú bà" nhận lời cầu hôn của ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.
Xuất hiện trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, Trang Pháp diện áo dài trắng khiến nhiều người ngỡ ngàng, ví như nữ sinh cấp 3.
Trước cầu thủ bóng chày Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới Taylor Swift yêu toàn trai đẹp.
Không chỉ ghi dấu với vai diễn người mẹ kiên cường trong phim Mưa Đỏ, ngoài đời Đinh Thúy Hà khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc mộc mạc, trẻ trung.
Bích Phương từ một nữ ca sĩ có vóc dáng tròn trịa, cô nay trở thành mỹ nhân quyến rũ khiến công chúng nhiều lần ngỡ ngàng.
Minh Thư, từng gây dấu ấn với phim "Gái nhảy" ở tuổi 49 vẫn giữ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm khiến khán giả ngỡ ngàng.
Huyền Lizzie đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ đẹp rực rỡ. Diva Hồng Nhung tự hào diện lại chiếc đầm đỏ cũ cách đây gần 30 năm.