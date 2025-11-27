[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của diễn viên Lê Giang

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Ca sĩ Lân Nhã bất ngờ rời concert tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Ban đầu, concert dự kiến được tổ chức vào 7/12.
Trịnh Kim Chi tự tay làm ruốc gửi tặng đồng bào miền Trung. Quang Minh về Mỹ thăm người thân, bạn bè.
Dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, mẹ cô – bà Ngọc Hương chia sẻ ảnh thơ ấu của nữ ca sĩ. Khoảnh khắc gây chú ý vì nhan sắc xinh xắn của Hà Hồ từ khi còn bé.
Vài tháng trước, diễn viên Lê Giang phát hiện bị thoát vị đĩa đệm vùng lưng. Tình trạng bệnh của cô hiện tại cải thiện đến 80-90%.
Những câu nói để đời của nhân vật Đồng Văn Tiền trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đang được netizen chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt.
Ở lần mang bầu thứ 3, Nhã Phương không chỉ giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng cân đối mà còn có phong thái rạng rỡ khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Trước khi đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, bộ phim Mưa đỏ có nhiều thành tích gây chú ý.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng đại diện: Brazil, Philippines, Colombia, Venezuela...sẽ đăng quang trong chung kết Miss International 2025.
Ngoài đại diện Việt Nam Mai Ngô, các mỹ nhân đến từ: Colombia, Puerto Rico, Philippines, Brazil và Venezuela cũng được đánh giá cao ở Miss Charm 2025.
Xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc, Thiều Bảo Trâm khiến khán giả bất ngờ khi trở lại với diện mạo mới, khác hẳn hình ảnh mái tóc ngang ngây thơ trước đây.
Thanh Thủy 'chiêu đãi' fan loạt ảnh gợi cảm, ngọt ngào trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Miss International 2025.
Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, Nhã Phương vẫn chăm chỉ đến phòng tập, sử dụng tạ và khoe sắc vóc rạng rỡ.
Diễn viên Nhã Phương vừa chia sẻ lý do vì sao nhập viện cấp cứu cách đây không lâu và ngày nào cũng đi gặp bác sĩ.
Hồ Ngọc Hà và bạn bè quyên góp được 300 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ.
NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ.
Ca nương Kiều Anh gây chú ý với đầm hở lưng trần và túi hiệu hơn nửa tỷ đồng. Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy là cuộc hôn nhân viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.
Đan Trường miệt mài hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho con trai, có sở thích làm vườn. Mới đây, anh Bo vướng ồn ào từ thiện.
Phim Mưa đỏ được trao giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm còn giành 4 giải thưởng cá nhân.
Ở bán kết Miss International 2025, trong phần thi trang phục dạ hội, Kiều Duy cùng các đại diện: Philippines, Peru, Ấn Độ...diện thiết kế ấn tượng.