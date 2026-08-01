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Chính trị

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1/8.

Hải Ninh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

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Hội nghị Trung ương 3 thống nhất chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Đảng Cộng sản

Quyết định này bao gồm hai nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ hai, Bộ Chính trị quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hiện là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Ban cũng có nhiệm vụ tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

#Ban Tuyên giáo #Chức năng #Trung ương #Bộ Chính trị #Dân vận

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