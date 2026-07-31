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Chính trị

17 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng

Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Thiên Tuấn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 207 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo).

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Các đại biểu tham dự hội nghị Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Phó trưởng Ban Thường trực).

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 44 người, trong đó có 17 Ủy viên Bộ Chính trị, còn lại hầu hết là Ủy viên Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Chỉ đạo có 13 người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

#điều lệ đảng #bộ chính trị #uỷ viên #tổng bí thư

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