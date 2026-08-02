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Chính trị

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Theo TTXVN
Các tình nguyện viên tham gia nhặt rác tại bãi Sau (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN
Các tình nguyện viên tham gia nhặt rác tại bãi Sau (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với mô hình phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, đề án, dự án quan trọng trong giai đoạn 2026 - 2030; xác định cụ thể trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực thực hiện; làm căn cứ để các cấp, các ngành triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt sâu sắc phương châm: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được xác định là một trong những động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cần được ưu tiên bảo đảm nguồn lực tương xứng, đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế.

Chương trình cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và nhân dân;

Hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; tăng cường kiểm tra, giám sát;

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường sống;

Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển kinh tế dựa trên dịch vụ hệ sinh thái, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên;

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao mức độ an toàn của người dân và nền kinh tế;

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế cácbon thấp, tăng cường quản lý phát thải nhà kính;

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.

Trong tổ chức thực hiện, Chương trình số 31-Ctr/TW nêu rõ nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành thuộc Đảng ủy Chính phủ; các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Chính sách, chiến lược Trung ươngl Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

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