Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Nguồn tài nguyên helium-3 quý giá trên Mặt Trăng

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Nguồn tài nguyên helium-3 quý giá trên Mặt Trăng

Mặt Trăng tích tụ helium-3 qua hàng triệu năm. Các nhà khoa học ước tính Mặt Trăng có thể chứa lượng helium-3 lên tới 1 triệu tấn.

mat-trang-22.jpg
#Mặt Trăng #Mặt Trăng tích tụ helium-3 #helium-3

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới