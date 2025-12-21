[INFOGRAPHIC] Nguồn tài nguyên helium-3 quý giá trên Mặt Trăng

Mặt Trăng tích tụ helium-3 qua hàng triệu năm. Các nhà khoa học ước tính Mặt Trăng có thể chứa lượng helium-3 lên tới 1 triệu tấn.
Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất sơn màu Bianco Speciale và chỉ 8 xe trong số 36 chiếc được sản xuất có tay lái nghịch giúp xe có giá tới 100 triệu USD.
3 con giáp này được Thần tài chọn lựa trong năm Bính Ngọ 2026 sẽ đón nhận nhiều may mắn, thành công và tài lộc vượt mong đợi.
Giữa đại dương mênh mông, mực phủ có cánh (Argonauta hians) gây tò mò bởi chiếc vỏ mong manh và lối sống khác thường.
Cá cóc suối Sardinia (Euproctus platycephalus) là loài lưỡng cư đặc hữu hiếm hoi, phản ánh môi trường sinh thái trong lành của đảo Sardinia, Ý.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giữ sự điềm tĩnh, tránh làm điều bồng bột khi bị người quen khiêu khích.
Hai cây chuối bất ngờ xuất hiện hiện tượng lạ chưa từng thấy, khiến dân làng ùn ùn kéo đến xem.
Synthetoceras là loài động vật móng guốc tuyệt chủng kỳ lạ, nổi tiếng với cặp sừng phân nhánh không giống bất kỳ loài thú nào còn tồn tại.
Phát hiện sinh vật cổ đại Taotienimravus songi, lấy cảm hứng từ Thao Thiết thần thoại, mang đặc điểm hung dữ, lớn hơn mèo răng kiếm.
4 con giáp sẽ bỏ lại khó khăn phía sau, đón nhận vận may và thành tựu lớn trong năm 2026.
Gà cây lớn (Crax rubra) là loài chim nhiệt đới đặc biệt, nổi bật với kích thước lớn và lối sống kín đáo trong rừng rậm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/12, Song Ngư sẽ mệt mỏi vì mọi sự đều không thông thuận. Nhân Mã tài lộc sáng sủa, tích tiểu thành đại.
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, mùi Tết đã phảng phất đâu đây cũng là lúc chuyện tiền nong trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Các nhà khoa học tìm thấy "xa lộ quái vật" gồm gần 17.000 dấu chân khủng long chân thú tại địa điểm Carreras Pampa thuộc Công viên quốc gia Toro Toro ở Bolivia.
Trong tuần mới, 3 con giáp có thể mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp, thu nhập gia tăng và bước vào thời kỳ hạnh phúc, may mắn.
Một nhóm chuyên gia đã phát hiện cảnh tượng khó tin là cá mập bơi miệng núi lửa Kavachi gần quần đảo Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương.
Vẹt cú (Strigops habroptila) là loài chim cực kỳ hiếm, sở hữu những đặc điểm tiến hóa khác thường khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên bởi năng lực chuyên môn, chi tiêu cần kiệm.
Theo dân gian, chỉ cần mắc phải một trong bốn lỗi thờ cúng dưới đây, phúc khí gia đình dễ suy giảm, cuộc sống kém thuận lợi. Vì sao lại nghiêm trọng đến vậy?
NASA đã hoàn tất việc lắp ráp kính viễn vọng Nancy Grace Roman. Theo đó, cỗ máy khủng này có thể giải mã bí ẩn về người ngoài hành tinh trong tương lai.
Chuyên gia phát hiện, ghi nhận hơn 100 loài sinh vật mới trong cuộc khảo sát tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở khu vực Caribbean (Trung Mỹ).
Trong tháng 11 âm, ba con giáp may mắn đón tài lộc qua các mối quan hệ xã hội, giúp tăng thu nhập và mở rộng cơ hội tài chính cuối năm.