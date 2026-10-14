[INFOGRAPHIC] Mỹ nhân Việt vào đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Tăng Thanh Hà, Kim Tuyến, Kỳ Duyên, Thiên Ân và nhiều mỹ nhân Việt góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.
Phoebe Phương Vy góp mặt trong “Sao kim bắn tim sao hỏa”, “Không thời gian”. Gia đình đồng hành để em theo đuổi nghệ thuật và duy trì việc học.
Ở tuổi 17, con gái Mạnh Trường nay đã trưởng thành, sở hữu diện mạo nữ tính và thanh tú.
Emoura Phạm xúc động nhận hoa, quà và lời chúc mừng sau hành trình gần một tháng tranh tài tại Miss Grand International 2026.
Trịnh Mỹ Anh lên tiếng về loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 bị lan truyền trên mạng xã hội.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
Sau 12 năm đồng hành, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ được sự ngọt ngào trong tình yêu.
Cùng quê Quảng Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên bàn ăn món Hàn.
Sau thời gian yêu đương, cặp đôi TikToker Meichan và Hà Còi chuẩn bị về chung một nhà với nhiều khoảnh khắc tình cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đón sinh nhật tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp – bà xã đạo diễn Victor Vũ gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào, khoe nhan sắc rạng rỡ và phong cách trẻ trung.
Bốn á hậu Miss Grand International 2026 gây chú ý với nhan sắc, học vấn và những dấu ấn riêng trong nghệ thuật, hoạt động cộng đồng.
Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Ca sĩ Felix Tiến Quang muốn khẳng định màu sắc riêng bằng trải nghiệm và sự trưởng thành.
Jihan Dimachk mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, từng đại diện Tanzania tại Miss Universe 2016 trước khi đăng quang Miss Grand International 2026.
Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” với những khung gương độc đáo đang thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh bên hồ Gươm.
Jihan Dimachk trở thành người đẹp châu Phi đầu tiên đăng quang Miss Grand International. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành danh hiệu á hậu 4.
“Chị chị em em 3”, “Án mạng karaoke”, “Mẹ Mìn” và “Huyết thống” là 4 phim Việt đáng chú ý tại rạp tháng 10.
Mộc Anh giành ngôi Quán quân Hãy nghe tôi hát 2026. Nữ ca sĩ muốn xem chiến thắng là dấu mốc để làm mới mình và mở ra chặng đường âm nhạc nhiều màu sắc hơn.
Sau nhiều năm mong gia đình có thêm thành viên, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa hạnh phúc chào đón con gái Rosie.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm bên bà xã Tuệ Như và hai con trai sau khi đón quý tử thứ hai.
Không chỉ ghi dấu bằng tài năng, MC Khánh Vy còn nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo trẻ trung, thanh lịch và ngày càng cuốn hút.