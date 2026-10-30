[INFOGRAPHIC] MacBook Pro OLED XDR lần đầu có cảm ứng

MacBook Pro mới gây chú ý với màn hình OLED hai lớp, cảm ứng trực tiếp và Dynamic Island trên macOS. Máy dùng chip M5 Pro hoặc M5 Max, pin tối đa 24 giờ.
Năm 2025, TPHCM có khoảng 120 dự án coworking, nguồn cung tăng 12%. Giá tại Toong trải rộng từ chỗ ngồi theo ngày đến phòng họp riêng.
Zalo có 5 nguồn tìm kiếm và kết bạn có thể khiến tài khoản bị người lạ tiếp cận. Tắt các tùy chọn này giúp hạn chế làm phiền và nguy cơ lừa đảo.
Mercedes-Benz Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện “The Icons, Electrified” tại TP.HCM, đồng thời công bố giá bán của loạt xe sang thuần điện và PHEV mới.
Toyota Innova Hycross nâng cấp (facelift) dự kiến ra mắt Ấn Độ vào 26/11. Mẫu MPV này có thể được thêm hệ truyền động hybrid nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel).
Biểu tượng mờ trên iPhone của CEO Apple John Ternus khiến mạng xã hội xôn xao. Detail, ứng dụng chỉnh sửa video bằng AI, đang là ứng viên được chú ý.
Thương hiệu xe cao cấp Fang Cheng Bao của BYD vừa chính thức thông báo thời điểm mở bán mẫu SUV cỡ lớn Ti 9 sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV).
COSORI gia nhập thị trường Việt Nam với nồi chiên không dầu TurboBlaze, Dual Blaze cùng nồi cơm điện đa năng và ấm đun nước, tập trung vào công nghệ nấu nướng.
Hyundai vừa triệu hồi loạt xe đời mới tại Mỹ do hai lỗi khác nhau liên quan đến hệ thống treo. Cả hai đợt triệu hồi đều ảnh hưởng đến Tucson, Elantra và Venue.
OPPO Find X9 Ultra thắng giải tại Better Choice Awards 2026, cho thấy xu hướng phát triển camera smartphone đang chuyển từ thông số sang trải nghiệm thực tế.
A321 là trụ cột của nhiều hãng bay nhờ sức chở lớn, tầm bay linh hoạt và chi phí trên mỗi ghế thấp, những yếu tố khiến máy bay này trở thành tài sản đắt giá.
Bentley đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn...
Apple bổ sung màn hình OLED cảm ứng, Dynamic Island và chip M5 Pro hoặc M5 Max cho MacBook Pro 14 và 16 inch, với giá khởi điểm gần 80 triệu đồng tại Việt Nam.
Tập đoàn xe năng lượng mới BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Yangwang Altior, mẫu sedan đầu bảng được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost.
Samsung sẽ ra mắt tai nghe không dây Galaxy T1 với thiết kế móc tai, hướng đến người dùng thường xuyên chạy bộ và tập luyện.
Mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 (G70 LCI)2027 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 6,999 triệu baht (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).
Robot hút bụi có thể nhanh xuống cấp nếu gặp nước, tóc quấn vào bánh xe hoặc dùng sai dung dịch lau sàn. Một số thói quen nhỏ giúp thiết bị bền hơn.
Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946.
Apple Creator Studio bổ sung trợ lý AI, công cụ tạo ảnh Generate Fill và kho hiệu ứng MotionVFX, hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung hiệu quả hơn.
Mẫu xe sedan điện BYD Qin Plus DM-i 2027 có thể chạy tối đa 220 km mà không "uống một giọt xăng" và tiêu thụ lượng nhiên liệu 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn.
Một kỹ sư tại Foxconn cho biết Apple đã hạ tiêu chuẩn tỷ lệ thành phẩm và kiểm tra chất lượng và một lô vật tư đã được thay thế trên dây chuyền sản xuất.
Hãng Mazda bất ngờ xác nhận ngừng kinh doanh mẫu xe SUV CX-70 và thay thế bằng phiên bản 2 hàng ghế hoàn toàn mới của CX-90.