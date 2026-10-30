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[INFOGRAPHIC] MacBook Pro OLED XDR lần đầu có cảm ứng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] MacBook Pro OLED XDR lần đầu có cảm ứng

MacBook Pro mới gây chú ý với màn hình OLED hai lớp, cảm ứng trực tiếp và Dynamic Island trên macOS. Máy dùng chip M5 Pro hoặc M5 Max, pin tối đa 24 giờ.

Thiên Trang
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#macbook Pro #macbook #laptop

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