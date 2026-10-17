[INFOGRAPHIC] Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cùng loạt sao Việt là tiến sĩ

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cùng các ca sĩ Tân Nhàn, Anh Thơ và Phương Nga dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu để đạt học vị tiến sĩ.
Diện áo khoét vai, khoét ngực kết hợp quần ống suông xuống phố, Trúc Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm 25 kg.
Sau khi đăng quang Miss Culture Vietnam 2026, Nguyễn Hoài Đoan tiếp tục theo đuổi nhiều vai trò từ người mẫu, KOL, MC song ngữ đến giảng dạy tiếng Anh.
Giữa không gian rực đỏ của làng hương Quảng Phú Cầu, chàng trai Philippines đã chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt dành cho bạn gái bằng khoảng 1.500 bó tăm hương.
Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.
Sau khi rời căn biệt thự gắn bó 17 năm, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng nơi ở mới, chú trọng không gian học tập và sinh hoạt của con trai.
Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, Phương Anh Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đổi mới hình thức, đa dạng phong cách biểu diễn, giúp phát hiện và thúc đẩy các nghệ sĩ trẻ trên con đường nghệ thuật.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Với H’Vi Ktla, Sao Mai 2026 là cơ hội để khán giả nhìn thấy rõ hơn con đường âm nhạc cô đã theo đuổi từ nhỏ.
Dù bày tỏ ám ảnh bởi mùi hương quá nồng, nhiều dân văn phòng Hà Nội vẫn hứng khởi "đu trend" cắm hoa sữa, mang lại những khoảnh khắc check-in đầy tiếng cười.
Vốn gắn với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, Nam Thương bất ngờ cắt tóc ngắn để đi concert thần tượng, mang đến diện mạo khác lạ.
Trần Thanh Thanh chia sẻ về những trải nghiệm tại các sân chơi sắc đẹp, hành trình theo đuổi ngành du lịch và mong muốn quảng bá văn hóa Việt Nam.
Loạt ảnh du lịch Thượng Hải của Huyền Baby gây sốt. Ở tuổi U40, bà mẹ hai con vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, phong cách sang trọng.
Hoa hậu Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau khi loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền.
Phoebe Phương Vy góp mặt trong “Sao kim bắn tim sao hỏa”, “Không thời gian”. Gia đình đồng hành để em theo đuổi nghệ thuật và duy trì việc học.
Ở tuổi 17, con gái Mạnh Trường nay đã trưởng thành, sở hữu diện mạo nữ tính và thanh tú.
Emoura Phạm xúc động nhận hoa, quà và lời chúc mừng sau hành trình gần một tháng tranh tài tại Miss Grand International 2026.
Trịnh Mỹ Anh lên tiếng về loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 bị lan truyền trên mạng xã hội.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
Sau 12 năm đồng hành, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ được sự ngọt ngào trong tình yêu.