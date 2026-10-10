[INFOGRAPHIC] Chân dung đạo diễn phim trăm tỷ ‘Trại buôn người’

Từ cascadeur, Toni Dương Bảo Anh từng bước trở thành đạo diễn “Trại buôn người”. Phim vượt 300 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu.
Emoura Phạm liên tiếp ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, được Sash Factor dự đoán vào Top 3 Miss Grand International 2026.
Emoura Phạm cùng 9 đại diện quốc tế được chú ý trước chung kết Miss Grand International 2026 nhờ nhan sắc và thành tích nổi bật.
Sau đám cưới, Văn Thanh và Bích Hạnh tiếp tục sắm thêm xe mới để thuận tiện hơn cho cuộc sống gia đình.
Sau nhiều năm vắng bóng, Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh với "Trên con đường mới", đồng thời đảm nhận 3 vai trò trong dự án.
Hoàng Hà góp mặt trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Chỉ cao 1m55, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, phong cách trẻ trung.
Sau một đám cưới đẹp như cổ tích giữa núi rừng Tây Bắc, cô gái Hảng Thị Sú đã bước tiếp cùng chồng con trên con đường giữ gìn bản sắc của bản làng.
Nguyên Khang trở thành MC Vì bạn xứng đáng mùa mới thay Quyền Linh. Trước đó, anh có gần 20 năm dẫn chương trình và có thành tích học tập xuất sắc.
Emoura Phạm hoàn thành hai phần thi bikini và dạ hội tại bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan.
Phim ngắn AI phát triển nhanh đặt Cục Điện ảnh trước yêu cầu mới trong công tác quản lý.
Vốn gắn với mái tóc đen dài bồng bềnh, Hàn Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mới trong chuyến đi nước ngoài.
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Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới ngày 6/10 sau thời gian công khai chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
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