Bộ Công an cảnh báo người dự sát hạch lái xe không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử hoặc các hình thức gian lận để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong quá trình kiểm tra, giám sát kỳ sát hạch lái xe tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Thành An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một thí sinh mang theo thiết bị điện tử nhằm gian lận phần thi lý thuyết.

Cụ thể, khi kiểm tra trước thời điểm thí sinh vào phòng sát hạch, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện H.V.B. (sinh năm 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu thiết bị có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định. Làm việc với cơ quan Công an, thí sinh này thừa nhận do chưa ôn tập kỹ lý thuyết nên đã tìm cách sử dụng thiết bị điện tử để được hỗ trợ làm bài trái quy định, dù đã được phổ biến nội quy sát hạch.

Bộ Công an nhấn mạnh, sát hạch lái xe không chỉ nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống thực tế. Việc gian lận để được cấp giấy phép lái xe khi chưa đủ năng lực có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Đáng chú ý, theo điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông có chức năng liên lạc bằng âm thanh, hình ảnh vào khu vực thi hoặc thực hiện hành vi gian dối làm sai lệch kết quả có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 12 Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định, thí sinh mang tài liệu, điện thoại di động, phương tiện hoặc thiết bị kỹ thuật vào phòng sát hạch lý thuyết, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sẽ bị đình chỉ và hủy bỏ kết quả kỳ sát hạch.

Người dự thi bằng lái xe cần chấp hành nghiêm nội quy, không mang thiết bị trái phép vào khu vực sát hạch và chủ động ôn luyện kiến thức, kỹ năng theo quy định. Những lời mời chào như “bao đỗ”, “chống trượt” cũng cần được cảnh giác để tránh mất tiền và vướng vào hành vi vi phạm pháp luật.