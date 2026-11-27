Hậu Hoàng, Dương Yến Ngọc vừa phát hiện mắc ung thư. Trước đó, Hari Won và MC Hạnh Phúc từng trải qua hành trình điều trị bệnh.

Mới đây, Hậu Hoàng cho biết cô phát hiện mắc ung thư cách đây hai ngày. Nữ TikToker thừa nhận bản thân suy sụp, mất khát khao sống và chưa biết phải đối diện với bệnh tật như thế nào.

Hậu Hoàng chia sẻ cảm xúc hiện tại rất lẫn lộn và đã khóc rất nhiều khi quyết định công khai thông tin này. Cô mong mọi người tiếp tục đồng hành, truyền động lực cho cô trong chặng đường sắp tới. Từ trải nghiệm của mình, nữ TikToker cũng nhắn nhủ mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe.

Hậu Hoàng. Ảnh: FB Hậu Hoàng.

Ít ngày trước, người mẫu Dương Yến Ngọc cũng cho biết cô phát hiện mắc ung thư cổ tử cung. Nhìn nhận đây là một hành trình mới, người đẹp cho rằng bản thân cần bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương chính mình nhiều hơn.

Nhìn lại cuộc đời, Dương Yến Ngọc nhận ra mình từng trải qua nhiều năm tháng uất ức, chịu đựng, nhẫn nhịn và dồn nén cảm xúc. Cô cũng chia sẻ bản thân có những khác biệt về hệ thần kinh, gồm rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tự kỷ phổ nhẹ, từng đối diện với không ít phán xét, định kiến.

Người mẫu cho biết chưa rõ những tổn thương ấy ảnh hưởng đến mình như thế nào, nhưng hiểu rằng đã đến lúc cần chăm sóc bản thân sâu sắc hơn. Cô đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã hỏi thăm, động viên.

Dương Yến Ngọc. Ảnh: FB Dương Yến Ngọc.

Không chỉ Hậu Hoàng và Dương Yến Ngọc, một số nghệ sĩ Việt cũng từng công khai câu chuyện chống chọi với ung thư. Trong đó, Hari Won phát hiện mắc ung thư cổ tử cung năm 26 tuổi.

Theo Znews, nữ ca sĩ nhớ lại giai đoạn đầu khi biết mình mắc bệnh, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí: “Tại sao lại là mình, trong khi mình sống lành mạnh, không hút thuốc, không rượu bia?”. Sau chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định Hari Won mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Điều này đồng nghĩa cô vẫn có cơ hội điều trị hiệu quả nếu can thiệp sớm. Nữ ca sĩ được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau ca phẫu thuật thứ hai vào đầu năm 2013, Hari Won tiếp tục trải qua gần 9 tháng chờ đợi kết quả. Trong thời gian này, cô duy trì công việc và lịch trình hoạt động. Nữ ca sĩ đăng ký tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, đòi hỏi thể lực và sức bền, như một cách tiếp tục thử thách bản thân.

Đầu năm 2014, Hari Won nhận được thông báo từ bác sĩ rằng tình hình sức khỏe tiến triển tốt, khối u đã được xử lý thành công. Hành trình điều trị kéo dài gần một năm rưỡi khép lại với tin vui. Trong tự truyện, cô viết: “Giờ đây, hơn tất cả, tôi vẫn sống tốt từng ngày… Tôi thấy như thế là quá đủ”.

Sau biến cố, Hari Won nhìn nhận sức khỏe là điều cần được trân trọng và chủ động gìn giữ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Nhiều người thường nghĩ cơ thể khỏe mạnh là điều hiển nhiên nhưng thật ra, đó là món quà quý giá mà ta cần trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ”.

Hari Won. Ảnh: FB Hari Won.

Một trường hợp khác là MC Hạnh Phúc. Năm 2012, khi đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, anh được chẩn đoán mắc ung thư máu. Theo Dân Việt, không muốn bố mẹ lo lắng, nam MC quyết định giấu kín tình trạng sức khỏe.

Nhắc lại khoảng thời gian đó, anh từng nghẹn ngào kể: “Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa, rồi cúp máy, tôi lại tự hỏi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không”.

Sau khi vượt qua bệnh tật, MC Hạnh Phúc tiếp tục theo đuổi công việc và chuyển ra Hà Nội sinh sống, làm việc để có thêm thời gian bên gia đình.

Anh cho biết những trải nghiệm cận kề ranh giới sinh tử khiến bản thân sống chậm lại, trân trọng hơn những giá trị giản dị, đặc biệt là tình cảm gia đình. Dù công việc bận rộn, Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen gọi điện, trò chuyện trực tuyến với bố mẹ gần như mỗi ngày để giữ sự gắn kết.

MC Hạnh Phúc. Ảnh: FB Hạnh Phúc.

Những chia sẻ của các nghệ sĩ cho thấy ung thư không chỉ là biến cố sức khỏe mà còn đặt người bệnh trước những thay đổi lớn về tâm lý, lối sống và các mối quan hệ. Mỗi người có một hành trình khác nhau, từ thời điểm tiếp nhận chẩn đoán đến quá trình điều trị và hồi phục. Với những trường hợp mới phát hiện bệnh như Hậu Hoàng và Dương Yến Ngọc, sự đồng hành của gia đình, bạn bè và khán giả trở thành nguồn động viên tinh thần trong chặng đường phía trước.