Nhan sắc gợi cảm của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi

Giải trí

Nhan sắc gợi cảm của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi

Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Yến Nhi đánh bại 34 người đẹp để đăng quang trong chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 sở hữu nhan sắc nổi bật. Ảnh: Miss Grand Vietnam.
Cô có chiều cao 1m72, số đo ba vòng lý tưởng 81-64-92 cm. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi sở hữu gương mặt sắc sảo, xinh đẹp. Ảnh: FB Yến Nhi.
Nàng hậu sinh năm 2000 từng lọt top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Ảnh: FB Yến Nhi.
Ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi lọt top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất do ban giám khảo bình chọn. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi gợi cảm, rạng rỡ với bikini ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Ảnh: FB Yến Nhi.
Nàng hậu diện trang phục táo bạo trước khi thi nhan sắc. Ảnh: FB Yến Nhi.
Yến Nhi theo đuổi phong cách gợi cảm ở đời thường. Ảnh: FB Yến Nhi.
Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khoe vẻ quyến rũ khi khoác lên mình chiếc váy cưới. Ảnh: FB Yến Nhi.
