[INFOGRAPHIC] Dấu hiệu cơ thể báo động bệnh tật

Century One of One đánh dấu việc tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, vượt lên trên Lexus và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.
Làm móng gel không đúng cách có thể khiến da tay khô sạm, lão hóa nhanh. Bảo vệ da khi sấy móng là điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.
Giàu chất xơ và protein, hạt chia khi kết hợp đúng thực phẩm sẽ giúp no lâu, đốt mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.
Uống cà phê, nước cam hay nước ngọt khi bụng đói tưởng giúp tỉnh táo, nhưng thực tế lại khiến dạ dày bị kích ứng, dễ viêm loét và rối loạn tiêu hóa.
Bí ngòi không chỉ ít calo, giàu chất xơ mà còn dễ chế biến thành nhiều món ngon. Thêm bí ngòi vào thực đơn mỗi ngày giúp giảm cân lành mạnh, giữ dáng hiệu quả.
Viêm phổi nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, tổn thương tim, thận và não. Nhận biết sớm và điều trị đúng cách là chìa khóa để ngăn biến chứng nguy hiểm.
Chỉ cần thay đổi nhỏ trong ăn uống, vận động và suy nghĩ, bạn đã có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.
Đang trên đường đến bệnh viện để sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, đẻ rơi ngay tại đoạn nước ngập sâu.
Dù chỉ được kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, tuy nhiên L.T.D (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc dẫn tới 1 người bị tử vong.
Thay vì phụ thuộc vào thuốc, bạn có thể cải thiện giấc ngủ tự nhiên bằng cách thư giãn, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tạo không gian ngủ yên tĩnh.
Gan đảm nhiệm vai trò giải độc và chuyển hóa quan trọng. Duy trì sức khỏe gan bằng cách bổ sung 5 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa mỗi ngày.