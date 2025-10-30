[INFOGRAPHIC] Dấu hiệu cơ thể báo động bệnh tật

Vì sao da tay nhanh sạm, khô sau khi làm móng gel? Làm móng gel không đúng cách có thể khiến da tay khô sạm, lão hóa nhanh. Bảo vệ da khi sấy móng là điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Cách phòng tránh bệnh hô hấp mùa đông cho cả gia đình Chuẩn bị kỹ cho cơ thể bằng cách tăng cường miễn dịch và giữ môi trường sống ấm, sạch, thoáng sẽ giúp bạn đón đông an toàn.

5 cách kết hợp hạt chia giúp đốt mỡ, hỗ trợ giảm cân an toàn Giàu chất xơ và protein, hạt chia khi kết hợp đúng thực phẩm sẽ giúp no lâu, đốt mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm cân an toàn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Gây tê tủy sống cho bệnh nhân cột sống cong gù Ở những bệnh nhân viêm cột sống dính khớp nặng, việc gây tê tủy sống là một thách thức lớn.

Tay sưng nề đau tức vì biến chứng chèn ép khoang hiếm gặp do sốt xuất huyết Sốt xuất huyết gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, xuất huyết nội tạng hay suy tạng, xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh.

Lần đầu tiên cắt bỏ u tuyến yên lần 3 bằng 2 cuộc đại phẫu cùng lúc Những bệnh nhân được sử dụng kết hợp phương pháp nội soi qua mũi (qua xoang bướm) và mổ mở xương sọ qua vi phẫu đều phục hồi nhanh, giảm biến chứng....

Nuốt phải điếu thuốc lá có mảnh kim loại, trẻ 10 tuổi suýt thủng ruột Phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, cần chủ động loại bỏ các vật dụng nhỏ, sắc nhọn hoặc những chất độc hại ra khỏi tầm với của trẻ.

Đau bụng kéo dài trẻ 9 tuổi phát hiện mang u nang buồng trứng U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to nhanh, xoắn, gầy sút.

3 bí quyết pha cà phê để không 'vô hiệu hóa' polyphenol Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.

Cứu sống bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.

3 loại thức uống tưởng bổ nhưng hại dạ dày nếu dùng khi đói Uống cà phê, nước cam hay nước ngọt khi bụng đói tưởng giúp tỉnh táo, nhưng thực tế lại khiến dạ dày bị kích ứng, dễ viêm loét và rối loạn tiêu hóa.

Gợi ý 3 món ngon từ bí ngòi giúp giữ dáng, đẹp da Bí ngòi không chỉ ít calo, giàu chất xơ mà còn dễ chế biến thành nhiều món ngon. Thêm bí ngòi vào thực đơn mỗi ngày giúp giảm cân lành mạnh, giữ dáng hiệu quả.

Cách phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của viêm phổi Viêm phổi nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, tổn thương tim, thận và não. Nhận biết sớm và điều trị đúng cách là chìa khóa để ngăn biến chứng nguy hiểm.

[INFOGRAPHIC] Những thói quen tốt giúp bạn sống lâu hơn Chỉ cần thay đổi nhỏ trong ăn uống, vận động và suy nghĩ, bạn đã có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Nhận biết sớm bệnh viêm hô hấp khi chuyển mùa để phòng ngừa hiệu quả Cảnh giác với bệnh viêm đường hô hấp cấp cần nhận biết sớm các dấu hiệu và biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Sản phụ đẻ rơi con giữa dòng nước lũ ở TP Huế Đang trên đường đến bệnh viện để sinh con, sản phụ bất ngờ chuyển dạ, đẻ rơi ngay tại đoạn nước ngập sâu.

Bệnh nhân U70 nắm bắt thời điểm vàng trị u phổi Nhờ có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, người bệnh đã kịp thời phát hiện u phổi nhỏ từ sớm, nắm bắt “thời điểm vàng” để điều trị hiệu quả.

Bán thuốc gây chết người, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị truy tố Dù chỉ được kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng, tuy nhiên L.T.D (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tự ý kê đơn, bán thuốc dẫn tới 1 người bị tử vong.

[INFOGRAPHIC] 10 cách cải thiện giấc ngủ tự nhiên Thay vì phụ thuộc vào thuốc, bạn có thể cải thiện giấc ngủ tự nhiên bằng cách thư giãn, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tạo không gian ngủ yên tĩnh.

