[INFOGRAPHIC] Dàn mỹ nhân Việt thi nhan sắc quốc tế năm 2025

Hàn Hằng nắm bắt rõ lợi thế của mình, ưu ái cho kiểu bikini 2 mảnh để khoe trọn vòng 1 căng đầy bốc lửa cùng vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa.
Sau 10 năm rời chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế, Trần Bờm (Trần Tú) - quý tử nhà đạo diễn Trần Lực điển trai như hot boy, đóng chính phim điện ảnh.
Hoa hậu Yến Nhi thể hiện sự chủ động, hoạt bát trong những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2025.
Bố mẹ chồng H’hen Niê thường xuyên đi xe máy qua thăm bé Harley - con gái của nàng hậu và Tuấn Khôi.
Giữa lúc dư luận bàn tán về tin đồn tình cảm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên liên tục gây chú ý khi khoe loạt outfit đời thường trẻ trung như đang “hồi xuân”.
Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.
Từ ánh đèn chói lọi của sàn catwalk đến vai trò "bà nội trợ" bên chồng là cầu thủ Mạc Hồng Quân, hành trình của Kỳ Hân chưa bao giờ thiếu sóng gió.
Nhiều nghệ sĩ: Bích Phương, Đan Trường, Wean Lê…đã rời lịch giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới để cùng hướng về bà con miền Trung.
Trúc Nhân bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012, là học trò của Thu Minh. Mới đây, anh tậu xe hơn 5 tỷ đồng.
Trấn Thành chia sẻ hình ảnh mới và nhắn nhủ: “Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?”. Đàm Thu Trang dí dỏm cho rằng cô chính là người đẹp nhất nhà.
Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, chuẩn nữ chính phim Hàn.
Rapper Tiến Đạt cho biết, ca sĩ Phương Thanh luôn có mặt trong những cột mốc, thậm chí những lúc khủng khiếp trong đời anh.
Sức hấp dẫn của Trương Ngọc Ánh toát ra từ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, trẻ trung.
Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long có chuyến đi đến Bhutan - đất nước được mệnh danh là 'vương quốc hạnh phúc'.
Mừng sinh nhật Lý Hải, gia đình sáu thành viên khiến dân tình “tan chảy” với bộ ảnh đẹp chuẩn điện ảnh.
Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.
2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông.
Sau 10 năm kể từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, bé Chip – con gái Mạnh Trường – nay trổ mã thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Annie Nguyễn – đương kim Miss Grand Business World 2025 đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái.
Vẻ ngoài của mẹ đẻ Hoa hậu Giáng My ở tuổi ngoài 80 khiến nhiều người phải trầm trồ. Giáng My cho biết, mẹ là người bạn thân nhất.