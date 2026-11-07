[INFOGRAPHIC] Akira Phan nổi tiếng nhờ ‘Mùa đông không lạnh’ giờ ra sao?

Akira Phan là giọng ca được khán giả trẻ yêu thích nhờ hit "Mùa đông không lạnh". Hiện nam ca sĩ có nhiều thay đổi ở tuổi 41.
Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh gây chú ý với thành tích học tập, kinh nghiệm thi sắc đẹp và các dự án cộng đồng.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai á hậu Châu Anh và Vân Nhi có những hướng đi riêng trong học tập, nghệ thuật và công việc.
Rời Hà Nội trở về quê năm 2021, Lê Thị Thủy phát triển công việc thu hái, kinh doanh đặc sản núi rừng và giới thiệu cuộc sống bản địa qua mạng xã hội.
Nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh giành giải Nhất cuộc thi "HUMG trong trái tim tôi" với ca khúc “Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai”.
Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi sắc đẹp.
Mới 12 tuổi, bé Sol – con gái ca sĩ Đoan Trang khiến nhiều người bất ngờ bởi chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vóc dáng phổng phao như thiếu nữ.
Á quân 2 Siêu mẫu nhí Toàn cầu 2026 Hồng Hạnh kể về sự cố giày hỏng khi biểu diễn và hành trình theo đuổi thời trang.
Theo Á hậu Đặng Thị Tân, hiểu rõ thế mạnh, lựa chọn phong cách phù hợp và biết cách thể hiện bản thân là những yếu tố quan trọng để mỗi người tạo dựng dấu ấn riêng.
Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tròn 6 tuổi. Càng lớn, hai bé càng sở hữu ngoại hình nổi bật, tính cách đáng yêu, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.
Khánh Như được Sash Factor dự đoán vào Top 25 Miss International 2026, cạnh tranh với các đại diện Venezuela, Colombia và Philippines.
Những ngày gần đây, Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện với diện mạo mới mẻ, cá tính và quyến rũ hơn.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện nhận gần 4.000 câu hỏi từ công chúng và sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5 trong phần thi ứng xử.
Sau một năm, Lâm Thanh Nhã nhìn nhận thiếu sót trong khâu tổ chức và giải thích những thông tin từng gây bàn luận.
Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc tiếc nuối khi không thể tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã dành nhiều thời gian chuẩn bị.
Loạt ảnh mới của cựu hot girl Hà thành nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng cân đối sau hai lần sinh con và thần thái cuốn hút.
Vượt qua nghịch cảnh, nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh giành quyền vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc bằng nghị lực và tình yêu âm nhạc.
Nguyễn Thị Hiền đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Miss Asian 2026 tại Gia Lai, đồng thời nhận giải Người đẹp khả ái. Cô gây chú ý với sắc vóc nổi bật.
Những khoảnh khắc ăn uống, tạo dáng nhí nhảnh của MC Ngọc Huy và các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia thu hút sự chú ý sau trận chung kết.