[INFOGRAPHIC] Top phim Việt được chú ý ra rạp tháng 11

Không phải thực phẩm đắt đỏ hay cao lương mỹ vị, đậu cô ve – loại rau quen thuộc sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng đáng chú ý.
Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.
Khánh Như được Sash Factor dự đoán vào Top 25 Miss International 2026, cạnh tranh với các đại diện Venezuela, Colombia và Philippines.
Những ngày gần đây, Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện với diện mạo mới mẻ, cá tính và quyến rũ hơn.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện nhận gần 4.000 câu hỏi từ công chúng và sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5 trong phần thi ứng xử.
Sau một năm, Lâm Thanh Nhã nhìn nhận thiếu sót trong khâu tổ chức và giải thích những thông tin từng gây bàn luận.
Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc tiếc nuối khi không thể tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã dành nhiều thời gian chuẩn bị.
Loạt ảnh mới của cựu hot girl Hà thành nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng cân đối sau hai lần sinh con và thần thái cuốn hút.
Đại diện Guatemala, Colombia, Philippines, Venezuela và Việt Nam ở Miss International 2026 gây chú ý với thành tích sắc đẹp, học vấn.
Vượt qua nghịch cảnh, nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh giành quyền vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc bằng nghị lực và tình yêu âm nhạc.
Nguyễn Thị Hiền đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ của cuộc thi Miss Asian 2026 tại Gia Lai, đồng thời nhận giải Người đẹp khả ái. Cô gây chú ý với sắc vóc nổi bật.
Những khoảnh khắc ăn uống, tạo dáng nhí nhảnh của MC Ngọc Huy và các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia thu hút sự chú ý sau trận chung kết.
Giáo sư (GS) Nguyễn Thành Vinh giành Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, từng góp mặt trong một phim truyền hình được nhiều khán giả yêu thích.
Đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội tại Miss Asian 2026, Hoàng Thị Nụ muốn dành vương miện làm quà tặng mẹ.
Nguyễn Thị Thu Hằng đạt danh hiệu Á hậu 1 cùng giải thưởng Người đẹp làn da đẹp trong chung kết Miss Asian 2026, diễn ra tối 31/10.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay diễn ra vào 8h30 sáng nay, Chủ nhật ngày 1/11. 4 điểm cầu truyền hình đặt tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Huyền Lizzie, Đoàn Thiên Ân và Thanh Hằng kể chuyện thay đổi ngoại hình cho vai diễn, đồng thời đối diện những bình luận về nhan sắc từ khán giả.
Năm nay, Châu Bùi rủ Binz hóa thân thành hai nhân vật đình đám trong White Chicks, tiếp nối loạt màn biến hóa ấn tượng trước đó.
Hot girl Hàn Hằng gây chú ý với màn hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell xinh đẹp trong bộ ảnh đón Halloween.
Việc được chú ý trên mạng xã hội mang đến cho Vy Phan nhiều cơ hội trong cuộc sống, nhưng cô không đặt nặng phải là hình mẫu hoàn hảo.