[INFOGRAPHIC] 3 nữ tài xế xinh đẹp chở hàng chục tấn hàng cứu trợ vùng lũ

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Với sự góp mặt của cặp chị em 'hot girl sân bóng' Thảo Vy và Thảo My, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu mãn nhãn tại SEA Games 33.
Chào Giáng sinh sớm với bộ ảnh mới, Tammy ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi thần thái vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm cuốn hút.
Với bộ ảnh cosplay Janna lần này, Kiittwy một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những hot girl eSports hàng đầu, luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Từng được biết đến với danh xưng 'hot girl trà sữa' cùng phong cách trong sáng, ngọt ngào, Jun Vũ mới đây xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm, quyến rũ.
Hình ảnh một cô gái trẻ đang đứng làm bánh mì cho khách với trang phục kiệm vải đã nhanh chóng lan truyền và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Mạng xã hội gần đây đã 'bùng nổ' với đoạn video nhảy múa cực kỳ quyến rũ của một cô gái trẻ người Hàn Quốc trong trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man.
Hot girl Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh MeoMeo, vừa "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng một bộ ảnh mới đầy mê hoặc.
Đằng sau danh xưng “thiên kim tiểu thư” là hành trình học vấn nghiêm túc, được xây dựng có định hướng từ sớm và phản ánh nỗ lực tự thân của chính Hà Siêu Liên.
Mới đây, bộ ảnh một cô gái trẻ tạo dáng bên xe môtô trong trang phục xuyên thấu ở bối cảnh núi rừng Hà Giang đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Mới đây, loạt ảnh nữ ca sĩ Trang Pháp xuất hiện trong siêu thị tiện lợi với outfit rực rỡ, nổi bật như bước ra từ concept thời trang tạp chí.
Xuất hiện trên phố với trang phục đơn giản nhưng đầy phong cách, Đặng Thanh Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Xuất hiện rạng rỡ giữa khung cảnh mùa lá đỏ ở một con phố nước ngoài, nữ tiếp viên trưởng Tôn Nữ Nam Phương gây chú ý bởi vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung.
Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Đinh Hoài An thực hiện bộ ảnh khoe sự dịu dàng ghi lại khoảnh khắc dịu dàng bên “loài hoa đón đông” là cúc họa mi.
Tranh thủ kì nghỉ, Quế Ngọc Hải cùng bà xã đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Thủ môn Trần Trung Kiên - hot boy kiệm lời của U22 Việt Nam được nhiều người kì vọng sẽ có suất bắt chính tại SEA Games 33 sắp tới.
Mùa đông vừa gõ cửa, Tiktoker Quỳnh Như đã 'chiêu đãi' người hâm mộ bộ ảnh trượt tuyết đầy ấn tượng.
Mới đây, MC Mai Ngọc khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước sau sinh với vòng eo săn chắc, lộ rõ cơ bụng số 11.
Xuất hiện trong những bức hình mừng sinh nhật bạn gái hot girl, tiền đạo Lê Minh Bình không ngại thể hiện những hành động tình tứ, ngọt ngào.
Huỳnh Thanh Ngân - bà xã của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa không chỉ sở hữu khả năng kinh doanh giỏi giang mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.
Cô nàng 'hot girl quân sự' Vũ Ánh Nguyệt ở hiện tại vẫn giữ vững được sức hút của mình nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành cùng gu thời trang nữ tính.