[INFOGRAPHIC] 3 giống hồng Nhật Bản đắt đỏ hút khách tại Việt Nam

Dù đắt gấp nhiều lần hàng nội địa nhưng các loại hồng Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam vẫn được ưa chuộng
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.
Với những sai phạm sai phạm trong hoạt động kinh doanh, những "đại gia" này có thể phải khép lại giấc mơ làm giàu thần tốc từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.
Con cua nặng hơn 1,8kg vừa đạt danh hiệu "vua cua" thuộc giống cua càng sen - một loài đặc hữu của vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau.
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng đạt mức 22,5 tỷ USD, lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.
Thương hiệu mì gói gắn liền ký ức của hàng triệu người Việt đang bước vào cuộc cải tổ lớn nhất lịch sử để trở lại đường đua.
Cây ớt "cổ thụ" khiến nhiều người tò mò bởi kích thước lớn bất thường và chi chít quả.
Trong tháng 12, Vinataba sẽ đấu giá toàn bộ cổ phần sở hữu Colusa Miliket, liên doanh bánh kẹo Hải Hà Kotobuki công ty bia Nada và Dalatbeco...
Tenka Fubu là thương hiệu hồng đặc trưng của tỉnh Gifu, nổi bật với hàm lượng đường cao, thu hoạch theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Nhờ dáng thế độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, bonsai cần thăng được ưa chuộng trên thị trường, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có cây nửa tỷ đồng.
Bonsai có thể sống lâu nếu được chăm sóc tốt, thậm chí một số cây bonsai lâu đời nhất đã hơn 1000 năm tuổi.
Vụ án buôn lậu tại MK Skincare - doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm cho hệ thống Mailisa - hé lộ quy mô nhập hàng lớn và chuỗi hợp đồng ngụy tạo kéo dài nhiều năm.
Do kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước đã bị xử phạt 115 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.
Gỗ đen châu Phi là một trong những loại gỗ đắt đỏ nhất trên thế giới, cứng nhất, máy móc cũng khó phá hỏng.
Không chỉ cà phê, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam cũng đua lập kỷ lục trong xuất khẩu. Ba mặt hàng nông sản này của nước ta chiếm vị trí top đầu thế giới.
Từ loại quả mọc hoang, ngày nay chanh đào rừng trở thành mặt hàng được người dân thành phố ưa chuộng để trị ho hoặc giải khát.
Với giá 30.000 USD/cặp (tương đương 790 triệu đồng), dưa lưới Yubari King là trái cây đắt đỏ nhất thế giới 2025.
Theo những người bán hải sản lâu năm, khi đi chợ chỉ cần nhìn kỹ là có thể phân biệt được tôm nuôi và tôm tự nhiên chuẩn xác.
Thời gian gần đây, bên cạnh gừng bonsai, nhiều người còn săn lùng phật thủ bonsai - loại cây cảnh hứa hẹn bùng nổ trong dịp Tết 2026.
Do sản lượng khai thác thấp, cây chè mọc ở địa hình hiểm trở, mỗi năm chỉ thu hoạch 1–2 vụ nên giá chè cổ thụ Bạch Long khá cao so với mặt bằng chung.