[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu nhậm chức trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ.