[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

6 Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.
Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 6 đồng chí giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Đại tướng Phan Văn Giang; Phạm Gia Túc; Phạm Thị Thanh Trà; Hồ Quốc Dũng; Nguyễn Văn Thắng; Lê Tiến Châu.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 – 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu nhậm chức trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga
Trưa 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 22 đến 25-3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Hôm nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
[INFO] Chân dung 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 được phê chuẩn bổ nhiệm
Sáng 8/4, với sự thống nhất cao của Quốc hội khoá XVI, 6 Phó Thủ tướng Chính phủ đã được phê chuẩn, bổ nhiệm.
[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan.
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Vũ Hải Quân
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với ông Vũ Hải Quân.
[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình.
Nhiều kỳ vọng từ nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước
Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI
Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
[INFO] Chân dung Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Phạm Đức Ấn.