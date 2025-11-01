Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hyundai Venue N Line 2026 - sắc nét và công nghệ thông minh hơn

Xe

Hyundai Venue N Line 2026 - sắc nét và công nghệ thông minh hơn

Hyundai Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị công nghệ, nhưng vẫn giữ nguyên khối động cơ tăng áp 1.0L.

Nguyễn Chung
Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại thị trường Ấn Độ là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai thuộc dòng N Line, nằm dưới i10 N Line trong hệ thống sản phẩm mang phong cách thể thao của hãng.
Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại thị trường Ấn Độ là mẫu SUV nhỏ nhất của thương hiệu Hyundai thuộc dòng N Line, nằm dưới i10 N Line trong hệ thống sản phẩm mang phong cách thể thao của hãng.
Ở thế hệ mới, Venue N Line có diện mạo cơ bắp và góc cạnh hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu, các khe hút gió lớn cùng hệ thống đèn định vị ban ngày kiểu “Twin Horn”. Cản trước được thiết kế với các chi tiết mở rộng hai bên, lấy cảm hứng từ mẫu Creta N Line.
Ở thế hệ mới, Venue N Line có diện mạo cơ bắp và góc cạnh hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu, các khe hút gió lớn cùng hệ thống đèn định vị ban ngày kiểu “Twin Horn”. Cản trước được thiết kế với các chi tiết mở rộng hai bên, lấy cảm hứng từ mẫu Creta N Line.
Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch cắt kim cương, kết hợp cùm phanh màu đỏ và đường viền đỏ chạy dọc cản xe và thân xe. Các chi tiết như vòm bánh đồng màu thân, cánh gió sau lớn...
Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch cắt kim cương, kết hợp cùm phanh màu đỏ và đường viền đỏ chạy dọc cản xe và thân xe. Các chi tiết như vòm bánh đồng màu thân, cánh gió sau lớn...
Hyundai Venue N Line 2026 sẽ có thêm cụm ống xả kép tích hợp vào bộ khuếch tán gió mang đến diện mạo thể thao hơn. Logo N Line được gắn tại nhiều vị trí như lưới tản nhiệt, chắn bùn và cốp sau.
Hyundai Venue N Line 2026 sẽ có thêm cụm ống xả kép tích hợp vào bộ khuếch tán gió mang đến diện mạo thể thao hơn. Logo N Line được gắn tại nhiều vị trí như lưới tản nhiệt, chắn bùn và cốp sau.
Không gian nội thất được thiết kế theo phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ đỏ. Vô lăng có thiết kế tương tự mẫu Ioniq 5 N, tích hợp lẫy chuyển số và núm xoay điều chỉnh chế độ lái.
Không gian nội thất được thiết kế theo phong cách thể thao với tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ đỏ. Vô lăng có thiết kế tương tự mẫu Ioniq 5 N, tích hợp lẫy chuyển số và núm xoay điều chỉnh chế độ lái.
Logo N xuất hiện trên cần số và ghế da vfa nhiều chi tiết quanh xe. Ngoài ra, Hyundai Venue N Line 2026 cũng được trang bị bàn đạp kim loại và hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu tùy chỉnh.
Logo N xuất hiện trên cần số và ghế da vfa nhiều chi tiết quanh xe. Ngoài ra, Hyundai Venue N Line 2026 cũng được trang bị bàn đạp kim loại và hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu tùy chỉnh.
Về công nghệ, Venue N Line sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ điều hướng với nền tảng đồ họa từ NVIDIA. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa, bộ khuếch tán hương thơm trong xe và công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 cũng được tích hợp.
Về công nghệ, Venue N Line sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ điều hướng với nền tảng đồ họa từ NVIDIA. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa, bộ khuếch tán hương thơm trong xe và công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 cũng được tích hợp.
Dưới nắp ca-pô, mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue N Line 2026 tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp.
Dưới nắp ca-pô, mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue N Line 2026 tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp.
Hệ dẫn động cầu trước của xe vẫn được giữ nguyên, và không có thay đổi nào được công bố về hệ thống treo hay vô-lăng, cho thấy xe vẫn dùng cấu hình kỹ thuật từ bản N Line trước đó. Hiện mức giá xe Hyundai Venue N Line 2026 chưa được công bố chính thức.
Hệ dẫn động cầu trước của xe vẫn được giữ nguyên, và không có thay đổi nào được công bố về hệ thống treo hay vô-lăng, cho thấy xe vẫn dùng cấu hình kỹ thuật từ bản N Line trước đó. Hiện mức giá xe Hyundai Venue N Line 2026 chưa được công bố chính thức.
Với những nâng cấp đáng giá về thiết kế, trang bị và tiện nghi, Hyundai Venue N Line thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị thể thao, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet X-Line, Tata Nexon và Maruti Fronx Turbo tại thị trường Ấn Độ.
Với những nâng cấp đáng giá về thiết kế, trang bị và tiện nghi, Hyundai Venue N Line thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị thể thao, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet X-Line, Tata Nexon và Maruti Fronx Turbo tại thị trường Ấn Độ.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026.
Nguyễn Chung
#Hyundai Venue N Line 2026 mới #xe SUV Hyundai Venue N Line 2026 #Hyundai Venue N Line 2026 hiệu năng cao #Hyundai Venue N Line 2026 nâng cấp #giá xe Hyundai Venue N Line 2026 #Hyundai Venue N Line 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT