Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Hyundai Venue 2026 thế hệ mới chốt ra mắt tháng 10/2025

Ngày ra mắt của mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào ngày 24/10/2025.

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai Venue 2026 thế hệ mới lộ diện chạy thử .

Theo một nguồn tin nội bộ của Hyundai Ấn Độ, ngày ra mắt của Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào 24/10/2025. Lần cập nhật lớn gần nhất cho Venue là vào tháng 6 năm 2022 dưới dạng bản nâng cấp. Khi ra mắt, Hyundai Venue 2026 sẽ là mẫu xe thế hệ thứ 2, với thiết kế được đại tu đáng kể.

3-7170.jpg

Những hình ảnh chụp mẫu xe thử nghiệm cho thấy ngôn ngữ thiết kế mới, dường như tương tự như trên Exter và Creta N Line. Cụm đèn LED DRL dàn ngang trên phần đầu xe. Đèn pha có hình vuông vức và dường như được lấy cảm hứng từ Creta. Lưới tản nhiệt được mở rộng theo chiều ngang và bao gồm các chi tiết hình viên thuốc xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.

Nắp capo vẫn giữ nguyên thiết kế phẳng và vỏ sò. Thiết kế mâm xe hợp kim mới có thể được giữ nguyên cỡ 16 inch hiện tại hoặc nâng cấp lên 17 inch. Phía sau, có thể mong đợi thiết kế đèn hậu LED liền khối với logo lấy cảm hứng từ Creta. Hyundai cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản N Line của Venue 2026. Phiên bản N Line này đã bắt đầu được thử nghiệm ở nước ngoài và sẽ có những chi tiết thể thao hơn.

2-2522.jpg
Hyundai Venue 2026 ở Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba động cơ cũ.

Nội thất dự kiến sẽ có những nâng cấp đáng kể, với màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kép 10,2 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, cùng camera 360 độ, ghế ngồi thông gió, cần gạt nước cảm biến mưa, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) cấp độ 2 và nhiều tính năng khác. Thậm chí, Creta có thể sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa hai vùng độc lập và nhiều tiện ích cao cấp khác.

Dưới nắp ca-pô, Hyundai Venue 2026 ở Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba động cơ như phiên bản hiện tại. Đó là động cơ xăng nạp khí tự nhiên 1.2L 4 xi-lanh, máy Turbo 1.0L 120 mã lực hoặc Turbo Diesel 1.5L, kết hợp với cả tùy chọn hộp số sàn và số tự động. Dự kiến giá bán sẽ cao hơn một chút so với phiên bản hiện tại.

#Hyundai Venue 2026 mới #Hyundai Venue 2026 nâng cấp #giá xe Hyundai Venue 2026 #Hyundai Venue 2026 chạy thử #Hyundai Venue 2026 về Việt Nam #xe SUV Hyundai Venue 2026

Bài liên quan

Xe

Hyundai Venue 2026 sẽ ra mắt tháng 10/2025, đấu Toyota Raize

Hyundai Ấn Độ xác nhận sẽ trình làng Venue 2026 thế hệ mới vào tháng 10/2025, thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Video: Đánh giá Hyundai Venue tại việt Nam.

Hyundai Venue thế hệ mới đã nhiều lần lộ diện khi chạy thử trên đường phố Ấn Độ, hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế ngoại thất và trang bị công nghệ, trong khi hệ thống truyền động gần như giữ nguyên.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai Venue 2026 lộ diện, thiết kế to ngang Kia Seltos?

Phiên bản thử nghiệm Hyundai Venue thế hệ mới cho thấy thiết kế tuân thủ theo ngôn ngữ đang được hãng áp dụng cho dải SUV hiện tại, giúp gia tăng về kích thước.

Video: Đánh giá Hyundai Venue tại Việt Nam.

Hyundai đang mở rộng danh mục sản phẩm và đồng thời cải thiện dòng sản phẩm hiện tại. Và 1 trong số các mẫu xe sắp có thế hệ mới sẽ là Hyundai Venue 2026, khi nó đã bị phát hiện thử nghiệm nhiều lần ở các khu vực như Ấn Độ và Hàn Quốc. Những bức ảnh chụp lén mới nhất cũng cho thấy mặt trước và 2 bên thân của Venue mới.

Xem chi tiết

Xe

Kia Syros giá rẻ "bằng xương bằng thịt" ra mắt, đấu Hyundai Venue

Mới đây, Kia đã chính thức giới thiệu một mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Syros 2025. Mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh với Hyundai Venue, Tata Nexon, Skoda Kylaq và Suzuki Brezza.

Kia Syros gia re

Kia Syros 2025 mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây là mẫu xe toàn cầu và là dòng SUV dài dưới 4 mét thứ hai của Kia, sau mẫu Sonet. Xe sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.800 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm.

Kia Syros gia re

Khách hàng mua xe SUV Kia Syros 2025 có thể tùy ý lựa chọn 8 màu sắc ngoại thất là: xanh nhạt Frost Blue, xanh lục Pewter Olive, đen Aurora Black Pearl, đỏ Intense Red, xám Gravity Grey, xanh đậm Imperial Blue, bạc Sparkling Silver và trắng Glacier White Pearl.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới