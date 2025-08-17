Hyundai Venue 2026 thế hệ mới chốt ra mắt tháng 10/2025

Ngày ra mắt của mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào ngày 24/10/2025.

Video: Hyundai Venue 2026 thế hệ mới lộ diện chạy thử .

Theo một nguồn tin nội bộ của Hyundai Ấn Độ, ngày ra mắt của Hyundai Venue 2026 dường như đã được ấn định vào 24/10/2025. Lần cập nhật lớn gần nhất cho Venue là vào tháng 6 năm 2022 dưới dạng bản nâng cấp. Khi ra mắt, Hyundai Venue 2026 sẽ là mẫu xe thế hệ thứ 2, với thiết kế được đại tu đáng kể.

Những hình ảnh chụp mẫu xe thử nghiệm cho thấy ngôn ngữ thiết kế mới, dường như tương tự như trên Exter và Creta N Line. Cụm đèn LED DRL dàn ngang trên phần đầu xe. Đèn pha có hình vuông vức và dường như được lấy cảm hứng từ Creta. Lưới tản nhiệt được mở rộng theo chiều ngang và bao gồm các chi tiết hình viên thuốc xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.

Nắp capo vẫn giữ nguyên thiết kế phẳng và vỏ sò. Thiết kế mâm xe hợp kim mới có thể được giữ nguyên cỡ 16 inch hiện tại hoặc nâng cấp lên 17 inch. Phía sau, có thể mong đợi thiết kế đèn hậu LED liền khối với logo lấy cảm hứng từ Creta. Hyundai cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản N Line của Venue 2026. Phiên bản N Line này đã bắt đầu được thử nghiệm ở nước ngoài và sẽ có những chi tiết thể thao hơn.

Hyundai Venue 2026 ở Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba động cơ cũ.

Nội thất dự kiến sẽ có những nâng cấp đáng kể, với màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kép 10,2 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, cùng camera 360 độ, ghế ngồi thông gió, cần gạt nước cảm biến mưa, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) cấp độ 2 và nhiều tính năng khác. Thậm chí, Creta có thể sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa hai vùng độc lập và nhiều tiện ích cao cấp khác.

Dưới nắp ca-pô, Hyundai Venue 2026 ở Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba động cơ như phiên bản hiện tại. Đó là động cơ xăng nạp khí tự nhiên 1.2L 4 xi-lanh, máy Turbo 1.0L 120 mã lực hoặc Turbo Diesel 1.5L, kết hợp với cả tùy chọn hộp số sàn và số tự động. Dự kiến giá bán sẽ cao hơn một chút so với phiên bản hiện tại.