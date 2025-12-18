Hà Nội

Xe

Hyundai SantaFe VIN 2024 đang giảm tới 240 triệu đồng

Hyundai SantaFe giảm giá mạnh cuối năm, xe VIN 2024 hàng tồn hiện đang được các đại lý ưu đãi tới 240 triệu đồng, đưa giá về mức cạnh tranh với nhóm CUV cỡ C.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Hyundai SantaFe 2024.

Thị trường ôtô cuối năm chứng kiến mức giảm giá mạnh của Hyundai SantaFe khi một số đại lý vẫn còn tồn kho lượng nhỏ xe VIN 2024. Tại khu vực phía Bắc, một số đại lý đang chào bán SantaFe bản Prestige với mức ưu đãi lên tới 240 triệu đồng. Đây là chiếc xe duy nhất còn lại thuộc lô sản xuất 2024.

Việc mua xe VIN 2024 ở thời điểm chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc năm 2025 khiến nhiều khách hàng e ngại vì bị xem như xe đời sâu. Tuy nhiên, sau ưu đãi, giá bán giảm từ 1,265 tỷ đồng xuống còn 1,025 tỷ đồng, tạo sức hút đáng kể.

2-2336.jpg
Hyundai SantaFe VIN 2024 đang giảm tới 240 triệu đồng.

Mức giá mới đưa SantaFe Prestige xuống ngang tầm các phiên bản cao của Honda CR-V, Subaru Forester hay Skoda Karoq. Dù các mẫu xe cỡ C này cũng đang có ưu đãi, nhưng với tâm lý cố thêm một chút thì Hyundai SantaFe vẫn là một lựa chọn hấp dẫn hơn khi chênh lệch không quá nhiều.

Không chỉ xe VIN 2024, các phiên bản SantaFe sản xuất năm 2025 cũng đang được giảm giá mạnh. Khảo sát cho thấy nhiều đại lý áp dụng ưu đãi từ 120 đến 155 triệu đồng tùy phiên bản.

3-2799.jpg
Mức giá mới đưa SantaFe Prestige xuống ngang tầm các phiên bản cao của Honda CR-V, Subaru Forester hay Skoda Karoq.

Để khắc phục tâm lý máy xăng tiêu hao nhiên liệu, Hyundai cũng đã giới thiệu phiên bản facelift sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp dạng biến mô, dẫn động bốn bánh HTRAC và có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 6 lít/100 km đường hỗn hợp.

4-2439.jpg
Dù sở hữu công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản facelift lại có cấu hình trang bị chỉ tương đương bản Prestige tầm trung.

Dù sở hữu công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản facelift lại có cấu hình trang bị chỉ tương đương bản Prestige tầm trung. Đây được xem là hạn chế lớn, bởi người dùng Việt thường lựa chọn phiên bản cao cấp với nhiều trang bị hơn.

