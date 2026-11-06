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Số hóa - Xe

Hyundai lập kỷ lục doanh số tại Mỹ, công lớn thuộc về SantaFe

Hyundai ghi nhận doanh số tháng 10/2026 cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ với 73.452 xe bán ra, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, SantaFe góp công lớn.

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai SantaFe và hành trình Ngũ Cung Cảm Xúc - Cung.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất, Hyundai bán được 73.452 xe tại Mỹ trong tháng 10/2026, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và thiết lập kỷ lục mới cho tháng này. Doanh số lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 770.916 xe, tăng 3%. Đáng chú ý, Hyundai SantaFe trở thành động lực tăng trưởng chính với 17.959 xe bán ra, tăng 52% so với mức 11.800 xe của tháng 10/2025. Riêng mẫu SUV ba hàng ghế này đóng góp gần 24,5% tổng doanh số Hyundai trong tháng.

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Hyundai lập kỷ lục doanh số tại Mỹ, công lớn thuộc về SantaFe.

Nếu không tính SantaFe, lượng xe bán ra của các mẫu Hyundai còn lại giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy mức tăng trưởng đột biến của Santa Fe có vai trò quan trọng trong việc giúp hãng thiết lập kỷ lục doanh số. Bên cạnh Santa Fe, một số mẫu xe khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Doanh số Hyundai Elantra tăng 17%, Kona tăng 21% và Palisade tăng 14%.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Tucson giảm 23%, xuống còn 17.808 xe, thấp hơn đôi chút so với SantaFe. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh Tucson đang chuẩn bị bước sang thế hệ thứ năm, dự kiến ra mắt dưới phiên bản đời 2027.

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Hyundai Tucson giảm 23%, còn 17.808 xe, thấp hơn đôi chút so với SantaFe.

Một số mẫu xe khác cũng có doanh số tháng 10 sụt giảm đáng kể. Hyundai Ioniq 9 giảm 47% so với cùng kỳ, dù doanh số lũy kế từ đầu năm vẫn tăng 49%. Tuy nhiên, mẫu SUV điện này có quy mô bán hàng tương đối nhỏ, với chưa đến 7.000 xe được tiêu thụ trong 10 tháng.

Tương tự, Hyundai Sonata giảm 29% trong tháng 10 nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng 14% tính từ đầu năm. Trong khi đó, mẫu bán tải Santa Cruz tiếp tục giảm 16%. Dù kết quả kinh doanh giữa các dòng xe có sự phân hóa, xe hybrid tiếp tục là điểm sáng của Hyundai. Doanh số nhóm sản phẩm này tăng 20% trong tháng 10, chiếm 29% tổng lượng xe bán ra. Tính từ đầu năm, doanh số xe hybrid tăng tới 50%.

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