Huế đấu giá khu đất hơn 6.700 m2 làm tổ hợp khách sạn 5 sao

Khu đất tại phường Hương An có thời hạn thuê 50 năm, được định hướng phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn 4-5 sao.

Khu đất tại trung tâm TP Huế có giá khởi điểm hơn 281 tỷ đồng, thời hạn thuê 50 năm, được định hướng phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn 4-5 sao.

Hiện trạng trụ sở cũ của các cơ quan TP Huế bỏ hoang ở những khu đất vàng. Ảnh: Võ Thạnh

Ngày 12/11, TP Huế dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 8-10 Phan Bội Châu và 17 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An. Thông tin được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế công bố ngày 22/10.

Khu đất có tổng diện tích hơn 7.081 m2, trong đó 6.787 m2 nằm ngoài chỉ giới quy hoạch được đưa ra đấu giá. Phần còn lại hơn 294 m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch. Khu đất tiếp giáp hai tuyến đường Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Linh, có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Giá khởi điểm cho thời hạn thuê đất 50 năm là hơn 281 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 56,2 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Người trúng đấu giá phải thanh toán tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê.

Theo yêu cầu, dự án phải khởi công trong vòng 12 tháng và đưa vào hoạt động chậm nhất 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất.

Theo phương án kêu gọi đầu tư, khu đất được định hướng xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, quy mô 80-100 phòng, kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Công trình được phép xây từ 2 đến 11 tầng, cao tối đa 44 m, có ít nhất 3 tầng hầm. Mật độ xây dựng không vượt quá 70%. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 770 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất và chi phí mua tài sản gắn liền với đất.

Hiện khu đất có hai tòa nhà làm việc cũ của Sở Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế. Theo phương án đã được cơ quan chức năng phê duyệt, các tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá.

Ngoài khu đất trên, TP Huế dự kiến cuối tháng 10 tổ chức đấu giá hai khu đất ven sông Hương và 25 lô đất tại khu đô thị An Vân Dương. Mức khởi điểm được nêu lần lượt là 517 tỷ đồng và hơn 101 tỷ đồng.