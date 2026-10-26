Giá dầu lùi khỏi đỉnh 6 tháng, thị trường vẫn lo nguồn cung Trung Đông

Brent lùi về quanh 114,9 USD/thùng sau khi chạm 116,72 USD, cao nhất từ cuối tháng 4, khi Houthi tấn công Saudi Arabia và kho dự trữ dầu Mỹ ở mức thấp.

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên sáng 26/10, sau khi leo lên mức cao nhất 6 tháng vào cuối tuần trước. Dù vậy, lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông vẫn chưa lắng xuống.

Giá dầu giảm sau chuỗi ngày tăng mạnh

Theo số liệu của Reuters lúc 8h30 giờ Việt Nam, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,88 USD, tương đương 1,82%, xuống 101,4 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,81 USD, tương đương 1,55%, xuống quanh 114,9 USD/thùng. Áp lực chốt lời diễn ra sau khi cả hai loại dầu đều tăng gần 3 USD/thùng trong phiên cuối tuần trước. Cả tuần qua, Brent tăng 6% và WTI tăng 2,3%.

Theo Investing.com, Brent trong tuần có lúc lên 116,72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Tính từ đầu năm, giá dầu Brent đã tăng khoảng 90%.

Houthi tấn công Saudi Arabia, nguồn cung thêm căng thẳng

Lực lượng Houthi gần đây liên tiếp tấn công Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng trong khu vực. Ngày 25/10, Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái. Dù vậy, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đã khởi động lại một phần sân bay chính sau khi khắc phục thiệt hại từ đợt tấn công trước.

Nguy cơ gián đoạn cũng hiện hữu ở các tuyến vận tải biển qua eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ, tạo thêm phần bù rủi ro vào giá nhiên liệu. Ở Bắc Phi, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết một van trên đường ống nối hai mỏ Hamada và Tahara với cảng xuất khẩu Zawiya bị đóng, làm giảm sản lượng tại cả hai mỏ.

Kho dự trữ thấp, các nước tiếp tục xả kho

Dự trữ dầu của Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1982, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu chưa từng có. Tuần trước, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã chỉ đạo giải phóng khẩn cấp 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược để xử lý tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng nhà máy lọc dầu Lake Charles của Phillips 66 tại bang Louisiana.

Giá dầu hạ nhiệt sau đỉnh 6 tháng. Ảnh minh họa

EBV, cơ quan phụ trách dự trữ dầu của Đức, cũng công bố kế hoạch bán dầu diesel, dầu sưởi ấm và dầu thô. Đây là lần đầu Đức xả kho kể từ khi G7 công bố kế hoạch này hồi đầu tháng 10. Theo Bloomberg, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến đẩy nhanh việc mở kho dự trữ khẩn cấp, gồm hơn 20 triệu thùng dầu diesel.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lô dầu diesel đầu tiên của Nga sau thỏa thuận xuất khẩu với Mỹ đã lên đường tới New York. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận này hồi đầu tháng, nhằm hạ nhiệt giá diesel đang tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo Bloomberg, giá các sản phẩm dầu tinh chế, đặc biệt là dầu diesel, đã lập kỷ lục tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, góp phần thúc đẩy lạm phát. Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser nhận định lượng dầu tồn kho toàn cầu hiện ở mức thấp đáng lo ngại và có thể mất tới 2 năm để hồi phục hoàn toàn. Ông cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Hormuz đều có thể nhanh chóng thổi bùng một đợt tăng giá mới.