Thị trường giá vé máy bay tăng nhiệt dịp Tết Đinh Mùi 2027

Dù hàng không liên tục tăng chuyến, giá vé máy bay dịp Tết Đinh Mùi 2027 vẫn nóng lên từng ngày do nhu cầu đi lại tăng cao.

Thị trường hàng không Tết Đinh Mùi 2027 đang nóng lên từng ngày khi nhu cầu đặt mua tăng mạnh. Các hãng bay đã chủ động tăng tải, bổ sung tàu bay và mở thêm đường bay, song mức giá trên các hệ thống đặt vé vẫn liên tục leo thang.

(Ảnh: Sưu tầm)

Khảo sát ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt về giá cả giữa các chặng và chiều bay. Với chặng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội sát Tết (27-29 tháng Chạp), giá vé một chiều chưa thuế phí của các hãng Vietjet Air, Vietravel Airlines và Vietnam Airlines dao động phổ biến trong khoảng 3,2 đến 3,8 triệu đồng; tuy nhiên, hành khách chọn Vietnam Airlines ở các khung giờ bay ban ngày thuận tiện sẽ phải chi trả từ 5 đến 6 triệu đồng cho một chặng.

Các chặng ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung cũng neo ở mức cao: chặng đi Đà Nẵng từ 2,2 đến 5,7 triệu đồng; chặng đi Nghệ An, Thanh Hóa nhanh chóng hết vé phổ thông giá tốt, giữ mức 3,68 đến 6,57 triệu đồng, kể cả các chuyến bay đêm muộn hay rạng sáng cũng hiếm khi dưới 3,5 triệu đồng.

Vé máy bay từ TP.HCM đi Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2027. (Ảnh chụp màn hình)

Nhằm ứng phó nguy cơ thiếu chuyến, Cục Hàng không Việt Nam cùng các hãng đã chuẩn bị kịch bản phục vụ từ sớm. Lần đầu tiên, quy mô đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt kỷ lục 258 chiếc thuộc 13 doanh nghiệp khai thác. Cơ quan quản lý cũng chủ động cấp thêm các suất cất/hạ cánh giờ đêm tại các sân bay trọng điểm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định kịch bản khan hiếm và giá vé kịch trần vẫn khó tránh khỏi. PGS.TS Nguyễn Thiện Tống giải thích, các hãng phải chịu chi phí "chuyến bay rỗng" ở chiều ngược lại để kịp quay đầu giải tỏa hành khách, dẫn đến chi phí bị dồn vào chiều có khách.

TS Bùi Doãn Nề bổ sung, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở giới hạn hạ tầng và khung giờ bay đẹp tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã chạm ngưỡng khai thác tối đa. Hành khách được khuyên nên chọn khung giờ thấp điểm và cảnh giác trước hiện tượng găm giữ chỗ của đại lý trung gian.

Để đáp ứng dòng khách, liên minh Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã mở bán đợt đầu gần 3,7 triệu chỗ. Vietjet Air cũng tung ra hơn 3,1 triệu vé Tết và đưa dòng máy bay thân rộng Airbus A330 vào vận hành. Dù năng lực cung ứng tăng mạnh, giá vé khó lòng hạ nhiệt sâu như kỳ vọng của người tiêu dùng.