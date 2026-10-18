Mặt bằng bán lẻ TP HCM giảm sức thuê, giá trung tâm vẫn chạm 7 triệu đồng/m2

Diện tích thuê ròng bán lẻ TP HCM giảm 26% so với cùng kỳ, trong khi giá thuê tại khu vực trung tâm lên tới 7 triệu đồng/m2/tháng.

Thị trường mặt bằng bán lẻ TP HCM ghi nhận diện tích hấp thụ ròng giảm trong bối cảnh nhiều chuỗi thể thao, phong cách sống và giải trí thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, giá thuê tại các vị trí đắc địa vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy diễn biến giữa các phân khúc mặt bằng có sự khác biệt.

Mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại TP HCM chịu áp lực tìm khách thuê mới khi nhiều chuỗi thể thao, giải trí thu hẹp hoạt động. Ảnh: Ngọc Lê

Theo báo cáo của Knight Frank, diện tích hấp thụ ròng mặt bằng bán lẻ TP HCM trong quý II và quý III đạt khoảng 7.700 m2, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân là các thương hiệu thuộc nhóm thể thao và giải trí điều chỉnh mạng lưới, trả lại diện tích thuê tại trung tâm thương mại và các khu bán lẻ.

Trong tháng 7, California Fitness & Yoga đóng cửa 4 câu lạc bộ, gồm 2 cơ sở tại TP HCM và 2 cơ sở tại Hà Nội. Sau đợt điều chỉnh, chuỗi còn 14 cơ sở tại TP HCM. Trước đó, Elite Fitness dừng hoạt động cơ sở cuối cùng tại thành phố từ tháng 5/2026, Fit24 ngừng kinh doanh toàn hệ thống từ tháng 10/2024, còn Getfit Gym & Yoga rời thị trường vào tháng 2/2026.

Các phòng tập thường sử dụng mặt bằng rộng tại trung tâm thương mại, khu căn hộ cao cấp hoặc tòa nhà văn phòng. Khi những khách thuê này đóng cửa, chủ mặt bằng phải tìm đơn vị thay thế có nhu cầu diện tích và mô hình kinh doanh phù hợp.

Ở nhóm phong cách sống và giải trí, một số cửa hàng OH!SOME tại Việt Nam ghi nhận tình trạng trống hàng, giảm giá sâu vào cuối tháng 8. Một số điểm bán tại Vincom Plaza Phan Văn Trị, Vincom Thảo Điền và Vincom Center Đồng Khởi được ghi nhận tạm đóng cửa. Chuỗi vui chơi trong nhà Cow Play Cow Moo cũng đóng cửa các chi nhánh tại Crescent Mall và Thiso Mall.

Dù sức hấp thụ ròng suy giảm, thị trường không ghi nhận sự thu hẹp đồng loạt ở tất cả nhóm khách thuê. Theo Knight Frank, các thương hiệu thời trang và dịch vụ ăn uống (F&B), đặc biệt đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, vẫn mở rộng tại TP HCM, góp phần bù đắp một phần diện tích trống.

Số liệu của Avison Young cho thấy tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại các dự án khu vực trung tâm TP HCM trong quý III giảm 3 điểm phần trăm so với quý trước. Khu vực ngoài trung tâm chưa ghi nhận cải thiện. Trong khi đó, không có trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động trong quý, khiến hoạt động cho thuê chủ yếu tập trung tại các dự án hiện hữu.

Giá thuê vẫn có sự chênh lệch đáng kể theo vị trí. Theo Avison Young, mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm có giá thuê 75-300 USD/m2/tháng, tương đương khoảng 2-7 triệu đồng/m2/tháng. Ngoài trung tâm, mức giá phổ biến là 15-93 USD/m2/tháng, tương đương 375.000-2,3 triệu đồng/m2/tháng.

Knight Frank ghi nhận giá chào thuê tầng trệt phân khúc bán lẻ hạng sang tại trung tâm đạt trung bình 249 USD/m2/tháng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài trung tâm, giá thuê ổn định quanh 55 USD/m2/tháng.

Tổng nguồn cung bán lẻ hiện hữu tại TP HCM đạt khoảng 1,3 triệu m2 sàn. Knight Frank dự báo nguồn cung mới tiếp tục hạn chế đến năm 2027, trước khi tăng đáng kể trong giai đoạn 2028-2029 với các dự án như Saigon Centre giai đoạn 3, One Central Saigon, Diamond Sky Mall, The Global City và Lotte Eco Smart City.

Trong ngắn hạn, khả năng lấp đầy mặt bằng sẽ phụ thuộc vào tốc độ tìm kiếm thương hiệu thay thế và mức độ phù hợp của diện tích trống với nhu cầu kinh doanh. Sức hấp thụ giảm chưa đồng nghĩa giá thuê giảm trên diện rộng, đặc biệt tại những vị trí có lợi thế về lưu lượng khách và khả năng thu hút thương hiệu.