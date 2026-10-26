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Chi tiết Hyundai Tucson N Line 2027 "bằng xương, bằng thịt" vừa ra mắt

Số hóa - Xe

Chi tiết Hyundai Tucson N Line 2027 "bằng xương, bằng thịt" vừa ra mắt

Hyundai Tucson N Line 2027 vừa chính thức xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, mang đến diện mạo thể thao hơn cho thế hệ mới nhất của dòng SUV cỡ C này.

Nguyễn Anh
Hyundai Tucson 2027 mới đây đã có màn ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 diễn ra cách đây không lâu. Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn không phải là mẫu xe duy nhất được trưng bày. Bên cạnh đó là N Line - phiên bản được Hyundai công bố chưa đầy 2 tuần sau khi giới thiệu Tucson hoàn toàn mới.
Hyundai Tucson 2027 mới đây đã có màn ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Paris 2026 diễn ra cách đây không lâu. Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn không phải là mẫu xe duy nhất được trưng bày. Bên cạnh đó là N Line - phiên bản được Hyundai công bố chưa đầy 2 tuần sau khi giới thiệu Tucson hoàn toàn mới.
Ngôn ngữ thiết kế Art of Steel của Hyundai hiện diện xuyên suốt trên Tucson mới với những đường nét góc cạnh sắc sảo, tỷ lệ thân xe bề thế và hệ thống đèn có thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng ấn tượng. Trên phiên bản N Line, những đặc điểm này được đẩy lên một tầm cao mới, kết hợp với các chi tiết độc quyền nhằm tạo nên diện mạo khác biệt so với một mẫu SUV gia đình thông thường.
Ngôn ngữ thiết kế Art of Steel của Hyundai hiện diện xuyên suốt trên Tucson mới với những đường nét góc cạnh sắc sảo, tỷ lệ thân xe bề thế và hệ thống đèn có thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng ấn tượng. Trên phiên bản N Line, những đặc điểm này được đẩy lên một tầm cao mới, kết hợp với các chi tiết độc quyền nhằm tạo nên diện mạo khác biệt so với một mẫu SUV gia đình thông thường.
Những nâng cấp trên Hyundai Tucson N Line 2027 có thể dễ dàng được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt ở khu vực cản xe và bộ mâm. Phía trước là cản va sắc sảo hơn, kết hợp cánh gió mang phong cách thể thao ở hai mép. Ở hai góc cản trước còn có thêm các khe gió khí động học màu đen satin. Lưới tản nhiệt phía dưới kích thước lớn vẫn được giữ lại...
Những nâng cấp trên Hyundai Tucson N Line 2027 có thể dễ dàng được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt ở khu vực cản xe và bộ mâm. Phía trước là cản va sắc sảo hơn, kết hợp cánh gió mang phong cách thể thao ở hai mép. Ở hai góc cản trước còn có thêm các khe gió khí động học màu đen satin. Lưới tản nhiệt phía dưới kích thước lớn vẫn được giữ lại...
Bên hông, Hyundai Tucson N Line mới được trang bị ốp sườn cỡ lớn, các tấm ốp phía dưới cửa sơn cùng màu thân xe và phần ốp cua lốp được tinh giản. Ốp gương chiếu hậu màu đen bóng cùng các chi tiết ốp cột C tiếp tục nhấn mạnh vẻ ngoài sắc sảo của phiên bản N Line. Ở phía sau, xe sở hữu cản va được tạo hình điêu khắc với các chi tiết ốp giả bộ khuếch tán, sơn cùng màu thân xe.
Bên hông, Hyundai Tucson N Line mới được trang bị ốp sườn cỡ lớn, các tấm ốp phía dưới cửa sơn cùng màu thân xe và phần ốp cua lốp được tinh giản. Ốp gương chiếu hậu màu đen bóng cùng các chi tiết ốp cột C tiếp tục nhấn mạnh vẻ ngoài sắc sảo của phiên bản N Line. Ở phía sau, xe sở hữu cản va được tạo hình điêu khắc với các chi tiết ốp giả bộ khuếch tán, sơn cùng màu thân xe.
Bên trong xe, Hyundai Tucson N Line 2027 sở hữu tông màu đen chủ đạo, được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu và các chi tiết màu đỏ trên ghế, cửa xe cũng như mặt táp-lô. Xe có ghế thể thao bọc da kết hợp vật liệu giả da lộn, vô lăng bọc da đục lỗ tăng độ bám với logo N Line, các chi tiết trang trí kim loại tối màu, bàn đạp ốp kim loại và ốp bậc cửa N Line.
Bên trong xe, Hyundai Tucson N Line 2027 sở hữu tông màu đen chủ đạo, được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu và các chi tiết màu đỏ trên ghế, cửa xe cũng như mặt táp-lô. Xe có ghế thể thao bọc da kết hợp vật liệu giả da lộn, vô lăng bọc da đục lỗ tăng độ bám với logo N Line, các chi tiết trang trí kim loại tối màu, bàn đạp ốp kim loại và ốp bậc cửa N Line.
Màn hình thông tin giải trí 17 inch cùng các trang bị kỹ thuật số vẫn được giữ lại trên bản N Line. Không gian nội thất rộng rãi và thực dụng vốn là đặc trưng của Tucson cũng tiếp tục được duy trì. Tuy là phiên bản thể thao nhưng Hyundai Tucson N Line 2027 vẫn sở hữu khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 613 lít, ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:2:4 và trượt tiến/lùi trong phạm vi 150 mm.
Màn hình thông tin giải trí 17 inch cùng các trang bị kỹ thuật số vẫn được giữ lại trên bản N Line. Không gian nội thất rộng rãi và thực dụng vốn là đặc trưng của Tucson cũng tiếp tục được duy trì. Tuy là phiên bản thể thao nhưng Hyundai Tucson N Line 2027 vẫn sở hữu khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 613 lít, ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:2:4 và trượt tiến/lùi trong phạm vi 150 mm.
Cung cấp sức mạnh cho Tucson N Line là ba lựa chọn hệ truyền động, gồm mild hybrid 48V, hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Ở phiên bản mild hybrid 48V, động cơ xăng cho công suất 150 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống điện 48V đóng vai trò hỗ trợ động cơ đốt trong, thay vì cho phép xe vận hành thuần điện như các cấu hình hybrid mạnh hơn.
Cung cấp sức mạnh cho Tucson N Line là ba lựa chọn hệ truyền động, gồm mild hybrid 48V, hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Ở phiên bản mild hybrid 48V, động cơ xăng cho công suất 150 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống điện 48V đóng vai trò hỗ trợ động cơ đốt trong, thay vì cho phép xe vận hành thuần điện như các cấu hình hybrid mạnh hơn.
Với bản HEV, động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,49 kWh, tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp, khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản này có khả năng kéo rơ-moóc tối đa 1.910 kg. Hyundai đồng thời trang bị hệ thống Trailer Reversing Assist nhằm hỗ trợ người lái điều khiển xe khi lùi cùng rơ-moóc.
Với bản HEV, động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,49 kWh, tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp, khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản này có khả năng kéo rơ-moóc tối đa 1.910 kg. Hyundai đồng thời trang bị hệ thống Trailer Reversing Assist nhằm hỗ trợ người lái điều khiển xe khi lùi cùng rơ-moóc.
Với bản HEV, động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,49 kWh, tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp, khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản này có khả năng kéo rơ-moóc tối đa 1.910 kg. Hyundai đồng thời trang bị hệ thống Trailer Reversing Assist nhằm hỗ trợ người lái điều khiển xe khi lùi cùng rơ-moóc.
Với bản HEV, động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,49 kWh, tạo ra tổng công suất 245 mã lực. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp, khách hàng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản này có khả năng kéo rơ-moóc tối đa 1.910 kg. Hyundai đồng thời trang bị hệ thống Trailer Reversing Assist nhằm hỗ trợ người lái điều khiển xe khi lùi cùng rơ-moóc.
Đối với bản PHEV, bộ pin dung lượng 17,1 kWh cho phép xe tích trữ nhiều năng lượng điện hơn so với cấu hình HEV. Kết hợp với động cơ xăng 1.6L, hệ truyền động này đạt công suất tổng cộng 292 mã lực. xe có thể di chuyển thuần điện tối đa 67 km. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và phương pháp đo được áp dụng.
Đối với bản PHEV, bộ pin dung lượng 17,1 kWh cho phép xe tích trữ nhiều năng lượng điện hơn so với cấu hình HEV. Kết hợp với động cơ xăng 1.6L, hệ truyền động này đạt công suất tổng cộng 292 mã lực. xe có thể di chuyển thuần điện tối đa 67 km. Tuy nhiên, quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành và phương pháp đo được áp dụng.
Về mảng an toàn, xe sở hữu gói Hyundai SmartSense với đầy đủ các tính năng hiện đại như: phanh tự động phòng tránh va chạm, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động đỗ xe từ xa và cảnh báo có trẻ em trên xe. Riêng các bản hybrid có thêm chế độ Stay Mode, giúp duy trì không gian yên tĩnh tuyệt đối khi đỗ xe tương tự các dòng xe thuần điện.
Về mảng an toàn, xe sở hữu gói Hyundai SmartSense với đầy đủ các tính năng hiện đại như: phanh tự động phòng tránh va chạm, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động đỗ xe từ xa và cảnh báo có trẻ em trên xe. Riêng các bản hybrid có thêm chế độ Stay Mode, giúp duy trì không gian yên tĩnh tuyệt đối khi đỗ xe tương tự các dòng xe thuần điện.
Video: Xem Hyundai Tucson N Line 2027 vừa chính thức ra mắt.
Nguyễn Anh
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