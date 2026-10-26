Chi tiết Hyundai Tucson N Line 2027 "bằng xương, bằng thịt" vừa ra mắt

Hyundai Tucson N Line 2027 vừa chính thức xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, mang đến diện mạo thể thao hơn cho thế hệ mới nhất của dòng SUV cỡ C này.