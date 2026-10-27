Đồng euro yếu nhất nhóm G10 vì bất ổn chính trị ở Pháp và giá năng lượng

Euro giảm 0,25% xuống 1,1210 USD khi bạo loạn tại Pháp và giá năng lượng cao làm dấy lên lo ngại về ổn định chính trị và đà tăng trưởng của khu vực.

Đồng euro tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 19/10, khi các cuộc bạo loạn tại Pháp, căng thẳng quanh xung đột Nga - Ukraine và giá năng lượng cao cùng làm giảm sức hấp dẫn của đồng tiền chung châu Âu.

Bạo loạn tại Pháp và nỗi lo lan rộng

Trong phiên đầu tuần ở châu Á, đồng euro có lúc giảm tới 0,5% so với USD, xuống mức thấp 1,1183 USD/euro, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ hối thúc Kyiv phải chấm dứt xung đột với Nga. Sau đó đồng euro thu hẹp đà giảm, quanh 1,1212 USD/euro lúc 7h02 theo giờ Singapore. Chốt phiên, euro giảm 0,25% xuống 1,1210 USD.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez sau các cuộc bạo loạn lan rộng cuối tuần qua, nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Giới phân tích lưu ý đồng tiền chung thường chịu áp lực lớn kéo dài nếu căng thẳng chính trị tại Pháp vượt ra khỏi biên giới và ảnh hưởng đến tâm lý toàn khu vực.

Trên thị trường trái phiếu, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Pháp và Đức nhích thêm 2 điểm cơ bản lên 141 điểm cơ bản trong phiên 19/10. Hồi đầu tháng, mức chênh lệch này từng nới thêm khoảng 40 điểm cơ bản, lên trên 150 điểm cơ bản, khiến euro mất hơn 1% trong vài ngày.

Đồng euro yếu nhất nhóm G10 vì bất ổn chính trị ở Pháp. Ảnh minh họa

Trong tháng qua, euro là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, và tuần trước đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Bà Carol Kong, chiến lược gia của Commonwealth Bank of Australia, nhận định euro có thể giảm xuống ngưỡng hỗ trợ 1,1130 USD trong tuần này, đặc biệt nếu USD tiếp tục tăng giá do căng thẳng địa chính trị.

Giá năng lượng và triển vọng lãi suất

Thị trường năng lượng đang tác động rõ rệt đến tiền tệ. Từ khi xung đột tại Iran bùng phát, giá dầu cao hỗ trợ USD nhưng gây áp lực lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng như euro và yen. Giá dầu Brent giao kỳ hạn dù hạ nhiệt từ mức đỉnh 5 tháng vẫn trên 100 USD/thùng, còn giá khí đốt tự nhiên đạt 89,13 euro, cao nhất trong 4 năm. Chi phí năng lượng cao đe dọa tăng trưởng và duy trì rủi ro lạm phát ở châu Âu.

Chỉ số USD tăng 0,26% lên 102,05 điểm. Dù vậy, giới đầu tư cũng đang đánh giá lại thị trường ngoại hối, khi mối lo về nguy cơ giảm đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ và kéo cả USD lẫn lợi suất trái phiếu đi xuống. Triển vọng lãi suất vẫn là yếu tố chi phối chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất hồi tháng 9. Thị trường dự đoán 87% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này.

Bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, cho rằng diễn biến cặp euro/USD phụ thuộc vào phản ứng của Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều hơn là bản thân giá dầu.

Ở châu Á cùng ngày, USD tăng 0,05% so với yen lên 158,15 yen/USD. Trên thị trường nước ngoài, USD giảm 0,05% xuống 6,6815 NDT/USD, mức yếu nhất kể từ tháng 6/2022, sau khi GDP quý III của Trung Quốc tăng cao hơn dự kiến.