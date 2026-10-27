Bất động sản hàng trăm tỷ đồng ở trung tâm TPHCM không có người mua

Bốn bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tại trung tâm TPHCM không có người đăng ký tham gia đấu giá, dù giá khởi điểm cao nhất hơn 202 tỷ đồng.

Các cuộc đấu giá bốn bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự kiến được tổ chức tại TPHCM đã không diễn ra do không có người đăng ký mua.

Tài sản có giá khởi điểm cao nhất trong đợt này là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa. Bất động sản có diện tích đất gần 300m2, thuộc loại đất ở đô thị, được sử dụng riêng với thời hạn lâu dài. Giá khởi điểm được đưa ra là hơn 202,5 tỷ đồng.

Tiếp đến là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất rộng 115,9m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Bất động sản số 142 Võ Văn Tần liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Hai tài sản còn lại nằm trên đường Đồng Khởi, thuộc khu vực trung tâm TPHCM. Trong đó, nhà đất tại số 151 Đồng Khởi có diện tích 26,4m2, giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng. Căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 41 tỷ đồng.

Như vậy, cả bốn bất động sản có giá khởi điểm từ hơn 37 tỷ đồng đến hơn 202 tỷ đồng đều chưa thể tìm được người mua trong đợt đấu giá dự kiến ngày 23/10.

Ngoài bốn bất động sản trên, một số tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tại TPHCM cũng đã được định giá để phục vụ công tác thi hành án.

Nhà đất tại số 123 Nguyễn Huệ được định giá hơn 349,4 tỷ đồng, trong khi căn biệt thự tại số 41 Nguyễn Thị Diệu có giá trị định giá hơn 204,6 tỷ đồng. Đây đều là những tài sản có giá trị lớn, dự kiến được đưa ra đấu giá để phục vụ việc thu hồi tiền thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tại giai đoạn 2 của vụ án, bà bị buộc bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Các bất động sản nói trên bị kê biên trong quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án tổ chức xử lý tài sản nhằm thu hồi tiền, bảo đảm quyền lợi của các bị hại và những người liên quan theo phán quyết của tòa án.

Trước đó, một số tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công. Hai chiếc túi Hermès được bán với tổng giá 13,3 tỷ đồng; chiếc ô tô Maybach trúng đấu giá ở mức 16,6 tỷ đồng; chiếc BMW có giá 879 triệu đồng. Bộ trang sức kim cương liên quan đến vụ án cũng được bán với giá gần 25 tỷ đồng.

Việc bốn bất động sản chưa có người đăng ký mua khiến các cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong ngày 23/10 không thể tiến hành. Các tài sản này nằm tại những tuyến đường trung tâm TPHCM, với mức giá khởi điểm lên đến hàng chục và hàng trăm tỷ đồng.