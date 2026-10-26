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Quân sự - Thế giới

Ả Rập Xê Út mở lại sân bay quốc tế King Khalid

Ả Rập Xê Út đã mở lại sân bay quốc tế King Khalid, hơn 2 tuần sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen khiến sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, sân bay quốc tế King Khalid thông báo đã mở cửa các nhà ga số 1 và 2 cho các chuyến bay nội địa và quốc tế, bắt đầu từ ngày 25/10. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiếp tục phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

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Bức ảnh chụp tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 14/10/2026 Ảnh: AP/Baraa Anwer.

Phát ngôn viên quân đội Ả Rập Xê Út, Tướng Turki al-Malki, cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo cùng một máy bay không người lái do Houthi phóng về phía Riyadh vào sáng 25/10, cũng như 10 tên lửa đạn đạo khác nhắm vào khu vực phía Nam nước này.

Tuần trước, sân bay Riyadh đã mở cửa trở lại cho một số chuyến bay nội địa hạn chế.

Thời gian gần đây, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các sân bay và cơ sở khác ở Ả Rập Xê Út.

Trước đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi cho biết nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế King Khalid lại bị tấn công hôm 11/10. Đây là ngày thứ hai liên tiếp cơ sở này bị nhắm mục tiêu.

Ngày 14/10, hai quan chức khu vực cho hay, lực lượng Houthi đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út ở thành phố Dhahran vào đêm 13/10, khiến tòa nhà bị hư hại.

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Nguồn video: VTV
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