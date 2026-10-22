Giá năng lượng leo thang đẩy giá sản xuất tại Đức tăng mạnh nhất từ 2023

Giá dầu, khí đốt tăng vì xung đột Trung Đông đẩy giá sản xuất tại Đức tháng 9 tăng 6,7%, gây thêm sức ép cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Giá dầu và khí đốt tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông đang đẩy chi phí của doanh nghiệp Đức lên cao, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong quá trình phục hồi.

Giá sản xuất tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023

Theo báo cáo công bố ngày 20/10 của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), giá các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 9 tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng trước. Giá năng lượng nói chung tăng 14,9%, trong đó giá khí đốt tự nhiên phân phối tăng 15% và giá điện tăng 8,2%.

Chỉ số giá sản xuất của Đức trong tháng 9 tăng 6,7% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Giá hàng hóa đầu vào trung gian phục vụ sản xuất cũng tăng 6,4%, làm tăng thêm áp lực chi phí lên doanh nghiệp.

Hóa đơn nhập khẩu dầu thô của Đức tiếp tục tăng dù lượng mua giảm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này chi 30 tỷ euro để nhập 49,1 triệu tấn dầu thô, tăng 21,7% về giá trị nhưng giảm 0,6% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Destatis cho biết nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng do xung đột ở Trung Đông.

Cú sốc năng lượng mới giáng xuống Đức. Ảnh minh họa

Xung đột Trung Đông và nỗi lo nguồn cung

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Phiên 20/10, giá dầu Brent có lúc vượt 111 USD/thùng, cao nhất trong 5 tháng.

Dù hoạt động vận chuyển dầu từ Vùng Vịnh đã dần phục hồi, thị trường vẫn chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và tàu thuyền trong khu vực tiếp tục làm tăng lo ngại về an ninh năng lượng.

Với Đức, chi phí đầu vào tăng làm trầm trọng thêm những khó khăn kéo dài của nền kinh tế, nhất là các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu. Doanh nghiệp có thể buộc phải nâng giá bán, thu hẹp sản xuất hoặc trì hoãn đầu tư, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng.

Sức ép càng đáng lo vì Đức vẫn đang điều chỉnh cơ cấu nguồn cung năng lượng sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga từ năm 2022. Trước xung đột Nga - Ukraine, Nga từng cung cấp khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Theo số liệu truyền thông Đức công bố, chính phủ nước này đã chi hơn 50 tỷ euro hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước cú sốc giá khí đốt, điện từ năm 2022. Tuy nhiên, kinh tế Đức vẫn phục hồi chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tiếp tục gây lo ngại.

Theo các số liệu được công bố trước đó, GDP của Đức quý II tăng 0,2% so với quý trước và 0,9% so với cùng kỳ. Chính phủ Đức cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống 0,5% từ mức 1% hồi tháng 1, trong khi Viện Ifo dự báo 0,8% cho cả năm 2026 và 2027. Cả hai cùng nhấn mạnh yếu tố then chốt là diễn biến xung đột ở Trung Đông.