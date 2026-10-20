Vàng SJC giảm nhẹ, giá vàng thế giới tuần này vẫn khó đoán

Vàng thế giới quanh 4.155 USD/ounce, SJC giảm còn 140,1-143,1 triệu đồng/lượng. Giới phân tích cho rằng giá có thể tiến tới vùng 4.200 USD trong tuần này.

Giá vàng bước vào tuần mới trong trạng thái giằng co. Lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và khả năng Fed tiếp tục thắt chặt kéo giá đi xuống, trong khi đồng USD yếu đi, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và rủi ro địa chính trị lại hỗ trợ kim loại quý.

Vàng trong nước giảm, vàng thế giới dưới 4.200 USD

Chốt phiên 19/10, vàng miếng SJC niêm yết 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng. Riêng vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đi ngược xu hướng, tăng 200.000 đồng lên 138,8-142,8 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tuần trước, vàng miếng SJC đã mất 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 21h30 ngày 19/10 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đứng ở 4.155 USD/ounce, giảm 18 USD. Vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch quanh 4.168 USD/ounce. Cuối tuần trước, vàng giao ngay chốt ở 4.166 USD/ounce.

Giá vàng tuột dốc chốt phiên ngày 19/10. Ảnh minh họa

Lạm phát Mỹ và kỳ vọng Fed là lực cản

Số liệu tháng 9 của Mỹ cho thấy áp lực giá cả còn dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 1,3% và 6,3%. Giá nhập khẩu tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước và 8,1% so với cùng kỳ, mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Sản lượng công nghiệp tăng 0,7% cho thấy kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu.

Dù vậy, thị trường nhận định Fed khó tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 chỉ khoảng 15%. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng không phát tín hiệu tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 vẫn được đánh giá gần 89%, hạn chế sức mua vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm về quanh 5,08%, chỉ số USD dao động quanh 101,9 điểm. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga, với dầu Brent quanh 107,55 USD/thùng và WTI gần 97,19 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu từng tăng mạnh vì căng thẳng Mỹ - Iran quanh eo biển Hormuz. Cổ phiếu công nghệ Mỹ giảm mạnh, thúc đẩy việc tái cơ cấu danh mục sang kim loại quý.

Dự báo: hướng lên vùng 4.200 USD

Các chuyên gia quốc tế nghiêng về kịch bản vàng giữ vững và có thể tăng, dù mức độ lạc quan khác nhau.

Ông David Morrison (Trade Nation) cho rằng vàng giữ giá khá tốt sau những biến động mạnh. Đợt bán tháo vừa qua đến từ số liệu lạm phát, nhưng thị trường đảo chiều khi một số quan chức Fed nói sẽ không vội tăng lãi suất lần hai liên tiếp. Giá vàng đã tiến sát vùng kháng cự quan trọng 4.200 USD/ounce.

Ông Alex Kuptsikevich (FxPro) chỉ ra quy luật 7 tuần liền: lực bán mạnh đầu tuần, giá phục hồi từ giữa tuần. Vàng vẫn đứng vững trước ngưỡng 4.200 USD dù bị bán mạnh trong 3 tuần gần đây. Ông cho rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang đến gần có thể thúc đẩy nhà đầu tư giảm rủi ro chính trị, đưa giá lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce trong những tuần tới. Để vàng tăng mạnh hơn, cần thay đổi đáng kể về chính sách từ Fed hoặc Nhà Trắng.

Ông Darin Newsom (Barchart.com) dự báo giá tăng. Nếu xung đột liên quan Iran leo thang, nhu cầu trú ẩn có thể quay lại, còn các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng.

Ông Adrian Day (Adrian Day Asset Management) dự báo vàng đi ngang trước khi bứt phá. Theo ông, kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt dù lợi suất, USD và giá dầu đều cao, và việc chấm dứt xung đột có thể là chất xúc tác bứt phá.

Ông James Stanley (Forex.com) cho rằng 4.000 USD/ounce là ngưỡng quan trọng của vàng giao ngay; nếu giữ được mốc này, giá có thể tăng tiếp.