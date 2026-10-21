Sức hút của mận hậu ngố Tây Bắc trong mùa thu hoạch

Dù có giá lên tới 110.000 đồng một kg, mận hậu ngố cỡ lớn giòn ngọt từ Sơn La vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng tìm mua mỗi khi vào mùa.

Vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hằng năm, các vùng trồng mận trọng điểm tại Sơn La và các tỉnh miền núi Tây Bắc bước vào cao điểm thu hoạch. Nhờ điều kiện khí hậu mát mẻ cùng sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, cây mận hậu nơi đây sinh trưởng tốt và cho ra những lứa quả có hương vị chua ngọt đặc trưng.

Trong số các loại mận cung ứng ra thị trường, "mận hậu ngố" là cái tên được người bán lẫn người mua dùng để gọi những quả mận hậu có kích thước vượt trội, tròn trịa và đầy đặn.

Ảnh minh hoạ.

Trên thị trường tiêu dùng, mận hậu ngố được xếp vào nhóm phân khúc trái cây cao cấp, thường được tuyển chọn kỹ lưỡng, đóng hộp chỉn chu để bán tại các cửa hàng hoa quả hoặc phân phối trực tuyến. Giá bán của loại mận này không cố định mà biến động theo mùa vụ, kích thước và độ đồng đều của quả, có thời điểm chạm ngưỡng 110.000 đồng/kg. Mặc dù giá mận đầu mùa thường duy trì ở mức cao do nguồn cung còn khan hiếm, mức giá này sẽ dần hạ nhiệt khi bước vào giai đoạn chính vụ nhờ lượng hàng về chợ tăng mạnh.

Mận hậu ngố có kích thước to hơn so với mận thông thường, trung bình chỉ khoảng 20-25 quả một kilôgam. Khi còn xanh, mận có vỏ xanh tươi căng bóng, cầm chắc tay và thường phủ lớp phấn trắng tự nhiên. Khi chín tới, vỏ mận chuyển dần sang màu đỏ tím hoặc đỏ sẫm, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ săn chắc, giòn nhẹ, mọng nước cùng vị chua dịu xen lẫn ngọt thanh.

Nhờ hương vị hấp dẫn, mận hậu ngố mang lại nhiều lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Cách thưởng thức đơn giản nhất là rửa sạch và ăn trực tiếp hay chấm cùng muối ớt, muối tôm hoặc muối ô mai. Người tiêu dùng cũng có thể linh hoạt sử dụng loại quả này để chế biến các món salad trái cây, ngâm đường hoặc làm siro giải khát giải nhiệt mùa nóng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cây mận hậu hiện nay thường được nhân giống bằng phương pháp ghép nhằm giữ trọn đặc tính tốt từ cây mẹ. Dù cây ghép có thể bắt đầu cho lứa quả đầu tiên sau vài năm trồng, các nhà vườn vẫn cần thêm thời gian chăm sóc bài bản để đạt năng suất ổn định, cung cấp ra thị trường những lứa mận hậu ngố đạt chuẩn chất lượng và mẫu mã.