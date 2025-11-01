Hà Nội

Hot girl Hàn Quốc theo đuổi phong cách 'mommy' gây ấn tượng

Cộng đồng trẻ

Thời gian gần đây, cái tên Norajoy đang khiến cộng đồng mạng quốc tế "phát sốt" với cách xây dựng hình ảnh đầy táo bạo và độc đáo của mình.

Thiên Anh
Với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Instagram, Norajoy không chỉ gây chú ý bởi vẻ đẹp quyến rũ chuẩn Hàn mà còn bởi phong cách "mommy" độc đáo - vừa trưởng thành, vừa cuốn hút đến mức khiến fan nửa đùa nửa thật gọi cô là "mẹ".
Tài khoản của Norajoy hiện có 251 bài đăng, mỗi bài như một "bộ ảnh nghệ thuật mini" được đầu tư chỉn chu cả về ánh sáng, bố cục lẫn cảm xúc.
Từ những khoảnh khắc đời thường giản dị cho đến những concept thời trang gợi cảm, tất cả đều thể hiện một tinh thần tự do, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế rất riêng.
Điều khiến Norajoy trở nên đặc biệt chính là cách cô định nghĩa lại hình ảnh của một "hot mom" với phong cách thời trang đầy táo bạo.
Chính phong cách đó khiến cộng đồng mạng phải công nhận: Norajoy không chỉ là một người mẫu ảnh, mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại với lối đi đầy khác biệt.
Trong các bức hình, Norajoy thường chọn tông màu nhẹ nhàng, không quá đậm, tạo cảm giác ấm áp và tinh khôi.
Gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại cùng ánh nhìn vừa ngọt ngào vừa có chút kiêu kỳ là "vũ khí" khiến Norajoy nổi bật giữa hàng nghìn hot girl mạng xã hội.
Nhưng điểm khiến cô nàng thu hút fan nhất có lẽ là những đường cong bốc lửa, gần như diện trang phục nào cũng có "tràn viền" vì "tâm hồn quá khổ" của cô nàng.
Dù xuất hiện trong trang phục đời thường hay váy dạ hội, Norajoy vẫn giữ được phong thái tự tin, nhẹ nhàng và đầy sức sống.
Có lẽ vì thế mà comment dưới mỗi bài đăng của cô luôn tràn ngập những bình luận thả tim cũng như ca ngợi "mommmy".
