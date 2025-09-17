Hà Nội

Hot girl thế hệ mới Hàn Quốc lên đồ 'nửa kín nửa hở' hút ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Hot girl thế hệ mới Hàn Quốc lên đồ 'nửa kín nửa hở' hút ánh nhìn

Phong cách "nửa kín nửa hở", vừa có nét ngây thơ lại vừa quyến rũ của Yuju trong bộ ảnh mới khiến người hâm mộ "đổ đứ đừ".

Trầm Phương
Nổi tiếng trong giới trẻ Hàn Quốc với phong cách thời trang đa dạng và ngoại hình cuốn hút, Yuju - hot girl thế hệ mới, luôn biết cách khiến người hâm mộ xao xuyến. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục gây chú ý khi diện một set đồ đi biển theo phong cách "nửa kín nửa hở" đầy tinh tế và gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Yuju xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Cô chọn một bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh pastel dịu mát, với phần áo được thiết kế như một chiếc áo tank top, kết hợp cùng quần bơi đơn giản. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục này là chi tiết ren trắng được viền ở cổ áo và đường eo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Phần thân dưới của áo còn có một lớp vải mỏng xuyên thấu, khéo léo khoe vòng eo thon gọn của Yuju. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ ghi điểm với trang phục, Yuju còn thể hiện thần thái cuốn hút qua từng bức ảnh. Dù là khi đứng tạo dáng trước biệt thự trắng, ngồi thư giãn bên hồ bơi, hay bước đi dạo trên bãi cỏ, cô nàng luôn toát lên vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát. (Ảnh: IGNV)
Phụ kiện đi kèm như chiếc vòng cổ hình sao biển màu xanh nhạt cũng góp phần làm tăng thêm vẻ tươi mới, phù hợp với không gian nghỉ dưỡng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được "bão like" và những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét rằng Yuju không chỉ xinh đẹp mà còn có gu thẩm mỹ cao, biết cách lựa chọn trang phục vừa tôn dáng, vừa giữ được sự thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Yuju được mệnh danh là "hot girl thế hệ mới" của xứ kim chi bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mong manh cùng phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hiện sở hữu hơn 335.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nơi Yuju thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường. Mỗi bài đăng của nàng hot girl đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. (Ảnh: IGNV)
