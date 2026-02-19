Cụ bà 81 tuổi livestream Minecraft vì cháu trai ung thư

Sue Jacquot, 81 tuổi, livestream chơi Minecraft để động viên cháu trai chống ung thư, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu xúc động và ủng hộ mạnh mẽ.
Nissan Australia vừa ra mắt Nissan X-Trail 2026 phiên bản nâng cấp. Mẫu SUV cỡ trung này hiện có giá khởi điểm từ 38.140 AUD (tương đương khoảng 27.000 USD).
Từ châu Á tới châu Âu, hình tượng con ngựa được nhiều hãng xe lựa chọn làm logo tượng trưng vì vẻ đẹp cũng như sức mạnh và tốc độ của loài vật này.
Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất của Việt Nam dịp Tết đến xuân về, luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.
Nissan Australia vừa ra mắt Nissan X-Trail 2026 phiên bản nâng cấp. Mẫu SUV cỡ trung này hiện có giá khởi điểm từ 38.140 AUD (tương đương khoảng 27.000 USD).
Cùng sinh năm 1990, Phanh Lee và Vũ Thu Hoài là đôi bạn thân lâu năm khiến dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút theo thời gian.
MINI Countryman S Fiery Stallion bản đặc biệt "Ngựa Lửa" thể hiện phong cách mạnh mẽ, kết hợp yếu tố văn hóa châu Á và các công nghệ an toàn hiện đại.
Nhiều phụ kiện USB giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng pin, phần cứng và rò rỉ dữ liệu, người dùng cần cảnh giác khi kết nối với điện thoại.
Những bức ảnh lịch sử đen trắng dưới đây mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống muôn màu của người dân thế giới nhiều năm trước.
Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh - doanh nhân Huỳnh Trung Nam có 4 người con đều tự lập, ngoan ngoãn.
Trong trí tưởng tượng đại chúng, tiếng gầm khủng long luôn vang dội và đáng sợ, nhưng khoa học hiện đại lại kể một câu chuyện khác.
Khi kiểm tra một khu gò đất cổ ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã bất ngờ tìm thấy tàn tích của một vương quốc cổ đại.
Sau giai đoạn nổi tiếng nhanh chóng, cuộc sống và hướng đi của nữ TikToker Quỳnh Trương hiện nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ đặt nhiều kỳ vọng, mong chờ vào người yêu và sự nghiệp có thay đổi lớn.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, NTK Lý Quí Khánh trang trí ngôi nhà bằng những bình hoa đào phai kép, mang đậm sắc xuân.
Từ sự nghiệp đến đời sống cá nhân, Nhã Phương và Diễm My 9X đều đang ở giai đoạn viên mãn.
Trong lịch sử nhân loại, việc thuần hóa ngựa là bước ngoặt lớn, gắn liền với di cư, chiến tranh, giao thương và sự hình thành các nền văn minh cổ đại.
Sau khi trình làng tại Triển lãm Japan Mobility Show vào tháng 10/2025, đến nay, BYD mới chính thức hé lộ nội thất của mẫu kei-car thuần điện BYD Racco.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nhân tố then chốt làm thay đổi nghệ thuật và cục diện chiến tranh.
Nhiều CEO và tỷ phú công nghệ chọn dùng iPhone đời cũ, từ chối chạy theo xu hướng mới để bảo vệ não bộ, giảm xao nhãng và duy trì sự tập trung.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.
Dịp Tết Nguyên đán, Mũi Né thu hút du khách bởi biển xanh nắng gió, cảnh quan đa sắc và nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng, thể thao biển sôi động.