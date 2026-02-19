Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cụ bà 81 tuổi livestream Minecraft vì cháu trai ung thư

Số hóa

Cụ bà 81 tuổi livestream Minecraft vì cháu trai ung thư

Sue Jacquot, 81 tuổi, livestream chơi Minecraft để động viên cháu trai chống ung thư, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu xúc động và ủng hộ mạnh mẽ.

Thiên Trang (TH)
Giữa vô số livestream giải trí, câu chuyện cụ bà 81 tuổi chơi Minecraft gây xúc động mạnh.
Giữa vô số livestream giải trí, câu chuyện cụ bà 81 tuổi chơi Minecraft gây xúc động mạnh.
Nhân vật chính là Sue Jacquot, chủ kênh YouTube GrammaCrackers.
Nhân vật chính là Sue Jacquot, chủ kênh YouTube GrammaCrackers.
Bà bắt đầu chơi game khi cháu trai Jack Self mắc ung thư sarcoma hiếm gặp.
Bà bắt đầu chơi game khi cháu trai Jack Self mắc ung thư sarcoma hiếm gặp.
Livestream vừa giúp bà trò chuyện với cháu, vừa gây quỹ hỗ trợ chi phí điều trị.
Livestream vừa giúp bà trò chuyện với cháu, vừa gây quỹ hỗ trợ chi phí điều trị.
Video đầu tiên đăng ngày 22/10/2025 nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem.
Video đầu tiên đăng ngày 22/10/2025 nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem.
Kênh GrammaCrackers hiện có hơn 237.000 người theo dõi, gây quỹ được hơn 44.000 USD.
Kênh GrammaCrackers hiện có hơn 237.000 người theo dõi, gây quỹ được hơn 44.000 USD.
Tin vui đến khi Jack Self chính thức khỏi bệnh và đang hồi phục.
Tin vui đến khi Jack Self chính thức khỏi bệnh và đang hồi phục.
Hình ảnh cụ bà kiên trì chơi game trở thành biểu tượng đẹp về tình thân và sức mạnh cộng đồng.
Hình ảnh cụ bà kiên trì chơi game trở thành biểu tượng đẹp về tình thân và sức mạnh cộng đồng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Minecraft #chăm sóc bệnh nhân #câu chuyện cảm động #gia đình #quỹ từ thiện #cụ bà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT