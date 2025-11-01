Hà Nội

Hot girl Đồng Nai gây sốt với bộ ảnh ác quỷ căng đến 'nghẹt thở'

Cộng đồng trẻ

Hot girl Đồng Nai gây sốt với bộ ảnh ác quỷ căng đến 'nghẹt thở'

Mới đây, Phan Thị Bảo Trân lại tiếp tục khiến MXH “bốc cháy” với concept hóa thân thành “thiên thần bóng tối” trong bộ ảnh Halloween mới nhất.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh lần này, Bảo Trân lựa chọn phong cách Dark Angel – “thiên thần ác quỷ” quyến rũ với tông đen huyền bí.
Chiếc corset ôm sát cơ thể tôn trọn đường cong hoàn hảo, kết hợp cùng đôi cánh đen và vòng halo lông vũ, khiến tổng thể vừa gợi cảm vừa đầy mê hoặc.
Cách tạo dáng táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tinh tế giúp nàng hot girl Đồng Nai toát lên khí chất vừa ngây thơ, vừa bí ẩn.
Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Có thể nói, Phan Thị Bảo Trân đang ngày càng khẳng định sức hút của mình, không chỉ ở vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở sự tự tin và cá tính trong phong cách.
Từ hình tượng “thiên thần học đường” đến “nàng ác quỷ quyến rũ”, mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách khiến người hâm mộ phải “đứng ngồi không yên”.
Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là vô số thị phi, đặc biệt là nghi vấn về việc bán hình ảnh nhạy cảm.
Thực ra mục đích chính của tôi khi sử dụng mạng xã hội chỉ là để vui vẻ và giải trí. Vui lòng nếu bạn thấy bất kỳ hình ảnh nào kết hợp hình ảnh của tôi với những thứ xấu hoặc giả mạo, vui lòng báo cáo, cảm ơn bạn". Bảo Trân viết trên dòng story.
Lựa chọn một thiết kế ôm sát cơ thể, Bảo Trân khéo léo phô diễn đường cong "đồng hồ cát" quyến rũ, trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Với gương mặt xinh xắn và vóc dáng cân đối, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và khoảnh khắc đời thường, thu hút lượng lớn người theo dõi.
