Giải trí

Hot face sao Việt: Hòa Minzy xách túi hàng trăm triệu thả dáng ở Nga

Hòa Minzy xách túi Chanel trị giá hàng trăm triệu đồng thả dáng ở Nga. Lương Thùy Linh diện váy xẻ ngực táo bạo dự show thời trang tại Paris Fashion Week.

Tin tức sao Việt 27/9: Hòa Minzy xách túi Chanel trị giá hàng trăm triệu đồng thả dáng ở Nga. Ảnh: FB Hòa Minzy
Lương Thùy Linh diện váy xẻ ngực táo bạo dự show thời trang tại Paris Fashion Week. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Ngọc Châu cùng vợ chồng Khánh Vân du lịch và hành hương ở Bhutan. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
Hồ Ngọc Hà, Lê Thúy làm từ thiện tại một ngôi chùa ở Vĩnh Long dịp Trung thu. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Thúy Diễm gợi cảm với váy dạ hội bó sát. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Đoan Trang chú thích ảnh: "Cưng gì ơi, ngước lên cho anh thấy mặt coi!". Ảnh: FB Doan Trang
Diễn viên Trung Ruồi ở ngoài lên đồ cũng "rất gì và này nọ". Ảnh: FB Trung Ruồi
Ca sĩ Anh Thơ tận hưởng không khí của mùa thu Hà Nội. Ảnh: FB Anh Thơ
