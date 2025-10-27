Hà Nội

Hot coser 3 triệu follow hóa thân “bò sữa” khiến fan chao đảo

Số hóa

Takomayuyi, nữ coser đình đám sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với màn hóa thân thành “bò sữa”.

Thiên Trang (TH)
Takomayuyi, nữ coser sinh năm 2002 đến từ Trung Quốc, hiện là cái tên nổi bật nhất làng cosplay châu Á.
Cô sở hữu chiều cao 1m76, gương mặt ngọt ngào cùng thân hình quyến rũ khiến người hâm mộ “ngộp thở” mỗi lần xuất hiện.
Không chỉ có ngoại hình, Takomayuyi còn được ca ngợi bởi khả năng nhập vai tinh tế và thần thái sống động trong từng khung hình.
Những bộ ảnh cosplay của cô thường xuyên đạt hàng trăm nghìn lượt thích, giúp cô được mệnh danh là “coser siêu vòng 1”.
Mới đây, Takomayuyi khiến cộng đồng mạng “mất ngủ” với màn hóa thân thành Anonym trong game Gacha Ananta.
Với mái tóc xanh pastel và outfit họa tiết “bò sữa” độc đáo, cô tái hiện nhân vật một cách đầy sáng tạo và chân thực.
Bộ ảnh nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem và nhận cơn mưa lời khen từ fan trên khắp các diễn đàn game.
Nhờ phong cách táo bạo nhưng chuyên nghiệp, Takomayuyi tiếp tục khẳng định vị thế là coser gợi cảm và sáng tạo hàng đầu châu Á.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Takomayuyi #cosplay #bò sữa #coser nổi tiếng #gacha #game

