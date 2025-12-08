Honda Việt Nam mạnh tay ưu đãi lớn cho khách đổi ôtô chính hãng

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình "Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới” đổi ôtô đã qua sử dụng để lên đời xe mới, với mức ưu đãi đến 30 triệu đồng.

Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV sau 17.000km.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy giao dịch xe minh bạch, thuận tiện và gia tăng cơ hội sở hữu xe mới cho người tiêu dùng. Theo Honda Việt Nam, chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng và lựa chọn nâng cấp lên một trong các mẫu xe mới gồm Honda CR-V, Civic, HR-V và BR-V. Giá trị hỗ trợ bằng tiền mặt được áp dụng trực tiếp khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 12.

Cụ thể, khách hàng đổi lên Honda CR-V và Honda Civic được hỗ trợ 30 triệu đồng; trong khi Honda HR-V và Honda BR-V được hỗ trợ 20 triệu đồng. Điều kiện áp dụng yêu cầu khách hàng phải bán thành công xe cũ tại Nhà phân phối Honda từ 1/11/2025 đến 31/1/2026, đồng thời ký hợp đồng mua xe mới trong tháng 12/2025 để nhận ưu đãi.

Honda Việt Nam cho biết, dịch vụ đổi xe chính hãng được xây dựng nhằm đảm bảo khách hàng có thể bán xe cũ nhanh chóng - mua xe mới dễ dàng với quy trình đánh giá minh bạch, giá trị giao dịch sát thực tế thị trường và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ xuyên suốt. Việc thực hiện toàn bộ quy trình tại chính đại lý Honda giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro khi bán xe trên thị trường tự do và đảm bảo chất lượng khi nhận xe mới.

Đại diện một Nhà phân phối Honda Ô tô tại Hà Nội cho hay, cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu nâng cấp xe tăng mạnh. Việc Honda Việt Nam tung ưu đãi trực tiếp bằng tiền mặt giúp khách hàng dễ dàng quyết định đổi xe, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình có kế hoạch sắm xe mới để phục vụ nhu cầu di chuyển Tết Nguyên đán.

Theo Honda Việt Nam, với loạt mẫu xe mới có nhiều nâng cấp về công nghệ, an toàn và khả năng vận hành, cùng giá trị hỗ trợ hấp dẫn, chương trình “Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới” được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách hàng chọn Honda làm thương hiệu đồng hành trong năm 2026. Đây cũng là động lực giúp Honda Việt Nam thúc đẩy doanh số cuối năm và gia tăng nguồn xe đã qua sử dụng chất lượng cao cho thị trường.