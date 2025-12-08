Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda Việt Nam mạnh tay ưu đãi lớn cho khách đổi ôtô chính hãng

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình "Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới” đổi ôtô đã qua sử dụng để lên đời xe mới, với mức ưu đãi đến 30 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV sau 17.000km.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy giao dịch xe minh bạch, thuận tiện và gia tăng cơ hội sở hữu xe mới cho người tiêu dùng. Theo Honda Việt Nam, chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng và lựa chọn nâng cấp lên một trong các mẫu xe mới gồm Honda CR-V, Civic, HR-V và BR-V. Giá trị hỗ trợ bằng tiền mặt được áp dụng trực tiếp khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 12.

3-3319.jpg
Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình "Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới”.

Cụ thể, khách hàng đổi lên Honda CR-V và Honda Civic được hỗ trợ 30 triệu đồng; trong khi Honda HR-V và Honda BR-V được hỗ trợ 20 triệu đồng. Điều kiện áp dụng yêu cầu khách hàng phải bán thành công xe cũ tại Nhà phân phối Honda từ 1/11/2025 đến 31/1/2026, đồng thời ký hợp đồng mua xe mới trong tháng 12/2025 để nhận ưu đãi.

Honda Việt Nam cho biết, dịch vụ đổi xe chính hãng được xây dựng nhằm đảm bảo khách hàng có thể bán xe cũ nhanh chóng - mua xe mới dễ dàng với quy trình đánh giá minh bạch, giá trị giao dịch sát thực tế thị trường và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ xuyên suốt. Việc thực hiện toàn bộ quy trình tại chính đại lý Honda giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro khi bán xe trên thị trường tự do và đảm bảo chất lượng khi nhận xe mới.

1-9547.jpg
Honda Việt Nam cho biết, dịch vụ đổi xe chính hãng được xây dựng nhằm đảm bảo khách hàng có thể bán xe cũ nhanh chóng - mua xe mới dễ dàng với quy trình đánh giá minh bạch, giá trị giao dịch sát thực tế thị trường.

Đại diện một Nhà phân phối Honda Ô tô tại Hà Nội cho hay, cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu nâng cấp xe tăng mạnh. Việc Honda Việt Nam tung ưu đãi trực tiếp bằng tiền mặt giúp khách hàng dễ dàng quyết định đổi xe, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình có kế hoạch sắm xe mới để phục vụ nhu cầu di chuyển Tết Nguyên đán.

Theo Honda Việt Nam, với loạt mẫu xe mới có nhiều nâng cấp về công nghệ, an toàn và khả năng vận hành, cùng giá trị hỗ trợ hấp dẫn, chương trình “Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới” được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách hàng chọn Honda làm thương hiệu đồng hành trong năm 2026. Đây cũng là động lực giúp Honda Việt Nam thúc đẩy doanh số cuối năm và gia tăng nguồn xe đã qua sử dụng chất lượng cao cho thị trường.

#Hỗ trợ siêu hời #Lên đời xế mới #Honda Việt Nam mạnh tay ưu đãi #đổi ôtô chính hãng Honda #ưu đãi ôtô Honda Việt Nam #giá xe ôtô Honda Việt Nam

Bài liên quan

Xe

Honda Việt Nam đầu tư siêu dự án trường đua ở Tây Ninh là "tin vịt"

Honda Việt Nam khẳng định không có bất kỳ kế hoạch xây dựng tổ hợp đường đua quốc tế 600ha tại Tây Ninh nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây.

Video: Đánh giá xe ga Honda Vario 125 nhập khẩu chính hãng Việt Nam.

Honda Việt Nam mới đây đã phát đi thông báo chính thức nhằm đính chính các luồng thông tin liên quan đến nghi vấn hãng xe này sắp đầu tư một dự án trường đua quy mô lớn tại Việt Nam. Động thái này nhằm dập tắt những đồn đoán đang gây xôn xao dư luận và giới đầu tư trong thời gian qua.

Xem chi tiết

Xe

Doanh số sedan cỡ B tại Việt Nam - Honda City bứt phá, vẫn thua Toytoa Vios

Phân khúc sedan hạng B tháng 10/2025 tại Việt Nam chứng kiến màn bứt phá của Honda City với mức tăng tới 170%, nhưng Toyota Vios giữ vững ngôi vương.

Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng - Cố vấn chắc gì đã tốt?

Doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 10/2025 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi hầu hết các mẫu xe đều có mức tăng trưởng tích cực. Điểm nổi bật nhất thuộc về cuộc cạnh tranh giữa ba Vios - City - Accent.

Xem chi tiết

Xe

Doanh số Honda Việt Nam tháng 10/2025 - ôtô giảm, xe máy tăng nhẹ

Trong khi các mẫu ôtô của Honda đang suy giảm mạnh về doanh số thì ở chiều ngược lại, mảng xe máy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Video: Trải nghiệm Honda HR-V R e:HEV 2025 tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ nhà sản xuất xe Nhật Bản tại Việt Nam, mảng kinh doanh ôtô của Honda Việt Nam ghi nhận giảm nhẹ. Cụ thể, trong tháng 10/2025, hãng chỉ bán được 3.314 xe, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2025–2026, doanh số đạt 15.059 xe, thấp hơn 0,5% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới